Владеющая брендом бытовой техники Beko турецкая компания Arcelik заключила соглашение с американской Whirlpool о покупке ее российских активов — АО «Индезит Интернэшнл» и ООО «Вирлпул Рус». Об этом пишет портал Borsamanset со ссылкой на сообщение самой компании, сведения о сделке есть и на турецком сайте публичного раскрытия информации. Ее сумма должна составить около €220 млн, а выплаты планируется растянуть на десять лет.

По итогам сделки турецкий производитель получит производственные мощности в Липецке, позволяющие выпускать 2,8 млн холодильников и стиральных машин в год. До последнего времени Whirlpool выпускала в России технику в том числе под брендами KitchenAid, Bauknecht, Hotpoint и Indesit. Выпускаемая в России продукция закрывала не только потребности российского рынка, но и поставлялась на экспорт в европейские страны. Компании АО «Индезит Интернэшнл» и ООО «Вирпул РУС» также работают в Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Армении, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Беларуси и Монголии.

По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка «Вирлпул Рус» по РСБУ в 2021 году составила 40,8 млрд, чистая прибыль — 1,9 млрд руб. «Индезит Интернэшнл» выручила 29,1 млрд, ее прибыль достигла 220 млн руб.

Новый владелец компаний сможет использовать бренды Indesit, Hotpoint и Stinol, а также получит производственные мощности в Липецке примерно с 2500 сотрудников, где выпускается 2,8 млн холодильников и стиральных машин.

Американская компания приостановила производство на двух своих заводах в Липецке в начале марта, тогда работников перевели на оплату в две трети средней зарплаты. Как сообщал директор по производству Франческо Челентано, решение о приостановке принято, исходя из расчета запасов произведенной продукции.

В ходе введения санкций против России из-за вторжения в Украину США ограничили высокотехнологичный экспорт в страну. Хотя ограничения не касались потребительской техники, но из-за возникших проблем с логистикой, валютных колебаний и давления со стороны зарубежной общественности и политиков ряд брендов заявил о приостановке работы в России или полном уходе из страны.

О сокращении ассортимента бытовой техники из-за сворачивания бизнеса в России зарубежных компаний писал РБК со ссылкой на ее продавцов. Коммерческий директор сети магазинов «Холодильник.ру» Алексей Погудалов отмечал, что максимальное сокращение произошло в категориях, где доля европейских, корейских и американских брендов была максимально высокой — уменьшился ассортимент посудомоечных машин, духовых шкафов и варочных панелей, встраиваемых холодильников, телевизоров, смартфонов, отдельных сегментов в пылесосах. Что касается брендов, то заметнее всего уменьшились линейки у Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson и Apple.