Вооруженное крыло ливанского движения «Хезболла» передало контроль над большей частью своих военных объектов в южном Ливане регулярной армии страны. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник, близкий к организации.

Согласно данным, «из 265 позиций, расположенных к югу от реки Литани, около 190 были переданы армии». Это происходит в рамках выполнения условий соглашения о прекращении огня, достигнутого в ноябре 2024 года после месяцев боевых действий между Израилем и «Хезболлой».

Стычки вдоль израильско-ливанской границы начались 8 октября 2023 года на фоне начала войны в Газе. К сентябрю 2024 года они переросли в полномасштабную войну: Израиль начал авиаудары и наземную операцию на территории Ливана. В результате погибло более 4 тыс. человек, разрушены целые районы.

Согласно условиям перемирия, Тель-Авив должен был вывести войска с юга Ливана до 18 февраля, однако, по данным источников, израильские военные пока еще удерживают пять «стратегически важных» позиций у границы.

В свою очередь подразделения «Хезболлы» отступили к северу от Литани, а на их позиции пришла армия Ливана.

На фоне этих событий, заместитель спецпредставителя США по Ближнему Востоку Морган Ортэгус на прошлой неделе обсудила в Бейруте вопрос разоружения «Хезболлы» с ливанскими официальными лицами. В эфире телеканала LBCI она заявила: «Мы продолжаем оказывать давление на правительство, чтобы добиться полного прекращения боевых действий, включая разоружение «Хезболлы» и всех вооруженных формирований». По ее словам, это должно произойти «как можно скорее».