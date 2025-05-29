ПОЛИТИКА
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США сходятся с Сирией после свержения Асада
Спецпосланник США Томас Баррак поднял американский флаг в Дамаске и заявил о возможности мира между Сирией и Израилем
США сходятся с Сирией после свержения Асада
Томас Баррак, Ахмед аш-Шара и Эсаад Хасан аш-Шейбани / AA
29 мая 2025 г.

Мир между Сирией и Израилем достижим. Об этом Новый в четверг во время своего первого визита в Дамаск заявил спецпосланник США по Сирии Томас Баррак.

Он также объявил о снятии с Дамаска статуса государства-спонсора терроризма. Баррак поднял американский флаг над резиденцией посла впервые с момента закрытия посольства США в 2012 году, что сигнализирует о стремительном потеплении в американо-сирийских связях после неожиданного решения президента Дональда Трампа снять санкции и встретиться с сирийским лидером Ахмедом аш-Шарой.

«Сирия и Израиль — это решаемая проблема. Но она начинается с диалога, — заявил Баррак небольшой группе журналистов в Дамаске. — Я бы сказал, что нам нужно начать с простого соглашения о ненападении, обсудить границы и рубежи».

Спецпосланник подчеркнул, что Сирия больше не будет считаться США государством-спонсором терроризма, поскольку «этот вопрос завершился вместе с падением режима Асада», хотя у Конгресса есть шестимесячный период для пересмотра этого статуса.

«Намерение Америки и видение президента заключается в том, что мы должны дать этому молодому правительству шанс, не вмешиваясь, не требуя, не выдвигая условий, не навязывая нашу культуру вашей культуре», — заявил Баррак. Агентство Reuters сообщило во вторник, что израильские и сирийские официальные лица находятся в прямом контакте и провели личные встречи, направленные на снижение напряженности и предотвращение конфликта в приграничном регионе.

Президент Трамп в начале месяца приказал снять с Сирии «жестокие и разрушительные» санкции, которые были введены во время десятилетий правления семьи Асадов. Решение было принято по просьбам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана.

В прошлом месяце Трамп встретился с сирийским президентом в Эр-Рияде — это стала первая встреча между американскими и сирийскими лидерами за 25 лет. Последний раз американский президент встречался с сирийским лидером в 2000 году, когда Билл Клинтон встретился с Хафезом Асадом в Женеве.

Государственный секретарь США Марко Рубио на прошлой неделе заявил законодателям, что Вашингтон поддерживает усилия по оказанию помощи новому сирийскому правительству, предупредив, что неудача может привести к дальнейшей войне и региональной нестабильности.

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