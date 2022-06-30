Уже 70 иностранных организаций из 12 стран присоединились к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Однако, как пишут «Ведомости», многие партнеры побаиваются вторичных санкций из-за подключения к российскому аналогу SWIFT, поэтому Центробанк не раскрывает их список, уточнила она.

«Действительно, многие партнеры побаиваются, поэтому мы не говорим, кто подключен, соответственно. Мы говорим, что есть возможности подключаться, а партнеры смотрят, кого и как подключать», — добавила она, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

По словам главы Центробанка, регулятор готов присоединять всех к системе — у него есть технические решения, это можно сделать достаточно быстро, однако все зависит от желания партнеров.

В апреле она утверждала, что к СПФС присоединились 52 иностранные организации из 12 стран. Западные санкции отрезали от расчетов в резервных валютах большую часть российской экономики — как банки, так и компании, уточнила тогда Набиуллина. «Нам важно развивать платежи в нацвалютах. Здесь мы также не на пустом месте начинаем, — заявила глава регулятора. — У нас уже были запущены и развивались такие двусторонние проекты с рядом стран. Сейчас мы ведем переговоры с партнерами в разных странах, чтобы как можно скорее нормализовать ситуацию с платежами и расчетами».

Набиуллина ранее также называла российский аналог SWIFT достойной заменой оригиналу.

СПФС была создана в 2014 году после того, как в связи с аннексией Крыма был впервые поднят вопрос об отключении России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Такие санкции тогда рекомендовал ввести Совету ЕС Европарламент. Сейчас членами SWIFT являются более 11 тыс. финансовых организаций в более чем 200 странах мира, а СПФС насчитывает около 400 пользователей, в том числе российские и иностранные банки и компании.