Объем китайского экспорта в Россию с момента вторжения в Украину по май уменьшился на 38% по сравнению с показателями второй половины 2021 года. Об этом свидетельствуют результаты исследовании Института мировой экономики Петерсона об эффективности западных санкций.

Его авторы проанализировали данные по 54 странам мира, на которые в 2021 году приходилось почти 90% российского импорта.

Причина сокращения экспорта из Китая — Пекин опасается помогать Москве, чтобы не потерять доступ к американским и европейским технологиям, а также к крупным рынкам сбыта своей продукции. При этом импорт из России за последние полгода резко вырос и поставил рекорд, достигнув отметки в $10,3 млрд.

В феврале, как отмечается в исследовании, Китай заявил, что продолжит поддерживать нормальные экономические отношения с Россией, но к концу мая экспорт китайской продукцию в Россию резко упал. Однако Китай не отказывается полностью от торговли с Россией, и его импорт из России бьет рекорды, причем почти 80% этого импорта составляют нефть и газ.

С февраля поставки товаров из стран, которые ввели в отношении России санкции, сократились более чем наполовину — на 60%. Объем экспорта из стран, которые не вводили ограничений, также уменьшился — примерно на 40%. За указанный период только у трех из 54 стран произошло незначительное увеличение экспорта в Россию — у Израиля, Узбекистана и Бразилии.

В начале февраля КНР и РФ приняли план по увеличению товарооборота до $200 млрд к 2024 году. В целом товарооборот между двумя странами вырос на 25,9% в годовом исчислении и достиг $51,09 млрд. Помимо энергоносителей, Москва экспортирует медь и медную руду, древесину, топливо и морепродукты. Пекин же в основном ввозит в Россию смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, детские игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.