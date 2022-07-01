Крупнейшее в Узбекистане месторождение сверхвязкой нефти и битума открыли компании Sanoat Energetika Guruhi (SEG) и Kontiki-Exploration. Месторождение, которое получило название «Янги Узбекистон» («Новый Узбекистан»), находится в Зерафшанской впадине. Об этом пишет Uzdaily.uz.

Найденные во впадине запасы битумной нефти месторождения оцениваются почти в 100 млн тонн, а максимальный годовой уровень добычи прогнозируется в размере 1 млн тонн к 2025 году, если там будут бурить по 1,5 тыс. скважин в год. По словам разработчиков месторождения, «Янги Узбекистон» должно стать одним из самых высокотехнологичных в Центральной Азии, а в его освоение в ближайшие 12 лет планируется инвестировать $2,5 млрд.

Бурение первой поисковой скважины в этом районе началось 15 мая 2021 года, а работы проводятся на границе Самаркандской и Навоийской областей. В ходе бурения были вскрыты пласты гравелитов и песчаников альбского, сеноманского и туронского возрастов, и все они оказались насыщены нефтью, сверхвязкой нефтью и битумом.

Генеральный директор Sanoat Energetika Guruhi Шокир Файзуллаев заявил, что открытие месторождения — часть стратегии компании по увеличению добычи нефти до 1,6 млн тонн к 2030 году. «Сегодня мы смогли нарастить добычу с 425 до 500 тысяч тонн в год, — добавил он. — Освоение месторождения «Янги Узбекистан» гарантированно приведет к существенному росту этой цифры. Таким образом, Узбекистан в ближайшем будущем сможет сократить импортную сырую нефть и производить продукты переработки из собственного сырья».

Директор ООО «Нефтепоисковая компания «Контики» Сергей Астахов также заметил, что было открыто не только крупнейшее месторождение на небольших глубинах, но и новая нефтеносная область, где при более глубокой разработке можно встретить и более жидкую нефть. «Кроме этого, в Узбекистане есть еще ряд потенциально интересных межгорных и предгорных впадин, в которых необходимо искать и находить углеводороды», — сказал он.

Для добычи углеводородов компания SEG привлекла к проекту ряд международных нефтесервисных компаний, в том числе McDANIEL и GenOil (Канада), BYIS Manufacturing и O’NEILL Industries (США), а также Energy and Engineering, Veraton I.T.C. и Казанский федеральный университет (Россия).