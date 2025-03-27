Большинство жителей Украины (69%) доверяют президенту Владимиру Зеленскому, согласно опросу Киевского международного института социологии.

Результаты опровергают заявления миллиардера Илона Маска, который 6 марта написал, что Зеленский «проиграет с разгромным счетом», если в Украине пройдут выборы.

Опрос проводился с 12 по 22 марта среди 1326 респондентов. Всего 28% опрошенных заявили, что не доверяют Зеленскому, а баланс доверия составил +41%. Данные показывают, что уровень доверия к президенту остается стабильным. В предыдущем опросе с 14 февраля по 4 марта показатели были схожими.

Рейтинг Зеленского вырос до 68% после его напряженной встречи с Дональдом Трампом в Белом доме 28 февраля. Разговор закончился публичным конфликтом по поводу гарантий безопасности и отмены соглашения о поставках полезных ископаемых. Сразу после напряженной встречи украинцы поспешили поддержать президента в соцсетях, показывая, что всецело поддерживают позицию Зеленского и выступают против американского давления.

Трамп ранее назвал Зеленского «диктатором без выборов» и обвинил его в затягивании войны. Однако украинская конституция запрещает выборы во время военного положения, потому нападки Трампа — не более чем попытка навязать собственную политическую волю Киеву. Юристы подтверждают, что продление президентского срока Зеленского соответствует закону.

Еще в феврале, до встречи с Трампом, рейтинг доверия к Зеленскому составлял 57%, а баланс доверия +20%. Сейчас же рейтинг вырос до 69% — это максимум за последние два года.

Тем временем протрамповские медиа всячески пытаются очернить Зеленского. Консервативный Fox News заявил, что в США поддержка Зеленского снижается. 56% американцев одобряют его действия против России, что на 18 пунктов ниже, чем в 2023 году, и на 20 пунктов ниже, чем в начале войны.

Среди республиканцев падение еще сильнее: с 76% в 2022 году до 34% сегодня. Независимые избиратели тоже снизили поддержку, а среди демократов рейтинг остался стабильным. При этом 56% американцев по-прежнему поддерживают финансовую помощь Украине, хотя год назад этот показатель был выше — 63%.



