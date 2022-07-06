Внутри Демократической партии США растет разочарование тем, какие меры реагирования предпринимает президент Джо Байден в ответ на то, что Верховный суд страны внезапно отменил собственное решение 1973 года по историческому делу «Роу против Уэйдa». Именно оно определяло, что та часть Конституции, которая говорит о неприкосновенности личных прав граждан, закрепляет за американками право на прерывание беременности. Глава Белого дома оказался слишком медлителен и недостаточно агрессивен, указывает Politico на настроения среди демократов.

Несмотря на то, что однопартийцы президента признают ограниченность того пространства, в котором сейчас способен маневрировать глава государства, они все равно требуют от него детализации дальнейшей стратегии. «Мне бы хотелось, чтобы были предприняты более конкретные действия», — говорит лидер прогрессистской группы среди демократов в Палате представителей Прамила Джаяпал. По ее словам, предварительные утечки в западных СМИ давно должны были подготовить исполнительную власть к тому, что отмена решения рано или поздно произойдет.

«Нам нужно, чтобы наш президент в настоящий момент активизировался и напомнил всем, что мы, демократы, не верим в то, что правительство должно принимать решение о продолжении беременности», — заявила влиятельный сенатор-демократ Элизабет Уоррен, представляющая прогрессистское крыло.

Однако эти жалобы касаются общего подхода, который использует президент США в реагировании на форс-мажорные ситуации. Белый дом не только слишком медлит с выпуском рекомендаций, но и чересчур осторожно взаимодействует с Конгрессом, считают критики.

Свои люди в суде

С 1980-х республиканцы начали концентрировать свое внимание на расстановке по всем уровням судебной системы тех фигур, которые бы испытывали желание торпедировать историческое решение по делу «Роу против Уэйда», делая акцент на необходимости защиты традиционных семейных ценностей и неприкосновенности человеческой жизни. Консервативные политики и их стратеги предпринимали активные усилия, чтобы представить легализацию абортов как пример тотальной черствости феминистского движения.

Диаметрально противоположную линию занимали демократы. Тем не менее, когда белый электорат юга и христиане-евангелики начали переосмысливать свою лояльность к Республиканской партии, вопрос об абортах постепенно перестал быть линией водораздела между двумя основными политическими силами в стране.

Консервативные стратеги и политики в США поначалу пытались действовать в соответствии с общественными настроениями, разрабатывая инициативы, которые не выглядели слишком резонансно. В 1992 году Верховный суд был на грани отмены права на аборты, однако республиканские назначенцы тогда испугались того, что такое решение могло бы вызвать в Америке. Они приняли компромиссное решение, в рамках которого поддерживалось право на прерывание беременности, но было установлено более строгое юридическое регулирование.

Это решение вызвало споры среди консерваторов. С тех пор сторонники запрета абортов настаивали на том, чтобы все последующие президенты-республиканцы выдвигали тех людей в Верховный суд, которые не дрогнули бы, если судьба дела Роу против Уэйда окажется в их руках.

Во время своей предвыборной кампании в 2016 году Дональд Трамп дал обещание, что назначит тех судей, которые «автоматически» дезавуируют конституционность права женщин на прерывание беременности. Менее чем через два года после того, как экс-президент сумел добиться назначения своего третьего по счету судьи, делу Роу против Уэйда был дан обратный ход. И нынешнее решение Верховного суда — это только начало, говорят эксперты.

Показать власть

Администрация Байдена уже пообещала, что ряд федеральных агентств представит новые способы защиты права на аборты. Правда, конкретики в первые дни не последовало. Президентские советники также развернули кампанию по информированию общественности. Вице-президенту Камале Харрис было поручено выступить на телевидении, чтобы успокоить демократов. Кроме того, Байден подчеркнул, что у него есть полномочия по защите доступности лекарств для аборта и поездок между штатами для операции.

В остальном, как утверждают официальные лица Белого дома, президент оказался ограничен в маневрировании. По их словам, шквал требований Демократической партии о немедленном реагировании вызвал определенное раздражение в президентской команде, которая почти два месяца занималась скрупулезным просчетом разных сценариев.

Большинство демократов призвало Байдена расширить границы исполнительной власти, чтобы защитить американок. Двадцать темнокожих женщин-демократов направили президенту письмо с призывом в кратчайшие сроки объявить чрезвычайное положение в сфере общественного здравоохранения. «Мы должны действовать срочно, как будто от этого зависят жизни», — говорится в послании.

Среди инициатив демократов: покрытие расходов федеральных служащих, которым необходимо организовать поездку, чтобы получить медицинские услуги, помощь в оплате операций за пределами штата, обеспечение доступа к абортам для действующих военнослужащих и открытие территорий, которые находятся под юрисдикцией федерального правительства, для консультаций и процедур по прерыванию беременности.

Сара Годлевски, казначей штата Висконсин и кандидат в Сенат, потребовала, чтобы Байден занялся сокращением бюрократической волокиты в том, что касается доступности медикаментов, необходимых для абортов.

Влияние на выборы

Есть точка зрения, что любая попытка Белого дома опротестовать решение Верховного суда столкнется с юридическими препятствиями. Однако радикальные группы влияния в Демократической партии уверены: вне зависимости от того, что произойдет на разных уровнях судебной власти в перспективе, Белый дом должен использовать все опции.

«Конечно, будут юридические проблемы», — признает Уоррен. — Но тот факт, что экстремистский Верховный суд предпринял шаги, которые большая часть Америки считала нереализуемыми, не означает, что мы отступим». Она выразила уверенность, что сейчас для ее партии настало время вступить в противостояние с противоположным политическим лагерем сильнее, чем когда-либо.

Стратеги демократов рассчитывают, что отмена дела Роу против Уэйдa мобилизует их электоральную базу перед промежуточными выборами в Конгресс. Однако главное, по их словам, чтобы попыткам политически капитализировать ситуацию вокруг нового прецедента в сфере здравоохранения не помешала нерасторопность Белого дома. Многие юристы и официальные лица оказались разочарованы тем, что администрация президента США не предприняла никаких экстренных мер в течение 48 часов после решения Верховного суда.

После одной из недавних встреч, в которых участвовали высокопоставленные советники Байдена, некоторые государственные чиновники и представители групп по защите прав на аборт, чиновники признали, что со стороны главы Белого дома наблюдается «шокирующее молчание».

К концу лета аборты могут быть либо полностью запрещены, либо жестко ограничены как минимум в 20 американских штатах. Законность прерывания беременности в остальных районах будет зависеть исключительно от способности Демократической партии мобилизоваться.