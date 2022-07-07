Французский футболист и экс-тренер команды Real Madrid Зинедин Зидан сделал операцию по пересадке волос в Стамбул, сообщает Hürriyet.

Турция известна как место медицинского туризма, в том числе индустрии по решению проблем с волосами. В последнее десятилетие этот рынок начал развиваться особенно бурно и привлек тысячи людей по всему миру. В Стамбуле индустрия пересадки волос каждый год генерирует прибыль в $1 млрд.

50-летний Зидан прибыл в город инкогнито, остановился в местном отеле и в понедельник сделал операцию, которая должна радикально изменить его имидж, сообщает газета. Ради сохранения секретности в ходе поездки все бронирования делались на имя менеджера футбольной звезды.

Известный под кличкой «Зизу» Зидан, которого называют одним из величайших футболистов мира, в начале своей карьеры мог похвастаться густой шевелюрой, но начал лысеть после достижения 20-летнего возраста. Вскоре футболист сбрил волосы.

Зидан три раза признавался лучшим футболистом мира в 1998, 2000, 2003 годах, а в 2004 году был признан УЕФА лучшим футболистом за последние 50 лет. Заплаченные в 2001 году за его переход в RealMadrid €75 млн были рекордной суммой. В составе французской сборной Зидан стал чемпионом мира в 1998 году и чемпионом Европы в 2000. Перед чемпионатом мира 2006, на котором Зидан был капитаном команды и стал лучшим игроком турнира, он объявил о завершении карьеры игрока после окончания мундиаля.

После этого Зидан работал в структуре клуба Real Madrid, занимал должности советника президента, спортивного директора, тренера второй команды и ассистента главного тренера, а в 2016 году был назначен на пост главного тренера. Менее чем за два сезона команда под руководством Зидан выиграл две «Лиги чемпионов», Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и чемпионат Испании. В октябре 2017 года, на церемонии награждения The Best FIFA Football Awards, Зидан был признан лучшим тренером мира — за вторую подряд победу в Лиге чемпионов.