Американские вооруженные силы могут начать использовать аэростаты в качестве дополнения к системе противоракетной обороны, пишет Politico со ссылкой на документы Пентагона. Аппараты, которые взлетают при помощи заключенного в оболочке газа, могут применяться для защиты США от гиперзвукового оружия, сообщает издание.

«Новый план должен позволить [США] превзойти конкурентов: Россию и Китай. Высотные надувные летательные аппараты, способные перемещаться на высоте от 18 до 27 км, могут стать составной частью широкой сети наблюдения и в перспективе могут быть использованы для отслеживания гиперзвукового оружия», — сказано в публикации.

Эти планы могут выглядеть как научная фантастика, допускают ее авторы, однако в 2023 году на разработки в рамках этой программы будет выделено $27,1 млн, в то время как за последние два года на эти цели было направлено $3,8 млн.

«Высотные или сверхвысотные системы имеют множество преимуществ благодаря устойчивости, маневренности и способности нести сразу несколько видов полезной нагрузки», — заявил газете руководитель программ по противоракетной обороне международного Центра стратегических и международных исследований Том Карако.

По его словам, аэростаты могут использоваться для любого количества систем, будь то узлы связи и передачи данных, системы разведки, наблюдения и захвата целей, сети слежения за воздушными целями и ракетными угрозами и даже за различными видами оружия. «И все это без использования спутников, которые движутся по предсказуемым орбитам», — добавил эксперт.

Интерес Пентагона к аэростатам связан с тем, что их можно использовать для разных целей, в том числе для отслеживания и сдерживания гиперзвукового оружия, разрабатываемого Россией и Китаем, считает Politico. «Один из способов использования шаров — в дополнение к дорогостоящим спутникам при отслеживании ракет. Выполненные в виде капли аппараты собирают сложные данные и ориентируются в пространстве с помощью искусственного интеллекта», — сообщает оно.

До этого в течение нескольких лет Пентагон проводил испытания высотных надувных летательных аппаратов и беспилотников, работающих на солнечной энергии, в области сбора данных, обеспечения наземных сил связью и коммуникациями, а также для «подстраховки» спутников при возникновении проблем. Американское военное ведомство уже начало негласно передавать такие технологии военным для обеспечения работы ВВС, следует из документов.

В 2019 году США сообщали о существовании программы, получившей название «Скрытая долговременная стратосферная архитектура», которая создавалась для отслеживания каналов поставок наркотиков. Впоследствии она была передана военным, а они отказались сообщать какие-либо подробности о ее развитии по соображениям секретности. С того момента американское Минобороны произвело 25 испытательных запусков специальных воздушных шаров с площадок в штате Южная Дакота.

Об испытаниях гиперзвукового оружия сообщали и Россия, и США. Последним крупным российским испытанием стал запуск 28 мая гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Баренцевом море. В Минобороны тогда сообщили, что ракета успешно поразила морскую мишень, расположенную на расстоянии около 1 тыс. км в акватории Белого моря.