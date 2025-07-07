Экс-министр транспорта России Роман Старовойт найден мертвым в автомобиле в Одинцовском городском округе. Следственный комитет подтвердил, что предварительная причина смерти — самоубийство. Трагедия произошла в тот же день, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Старовойта с поста главы Минтранса.

«Тело Романа Старовойта найдено в его доме в Одинцовском городском округе», — сообщил источник «Известий». Позже СКР уточнил, что тело обнаружили в машине.

Старовойт занимал должность министра транспорта с мая 2024 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отставка не связана с утратой доверия. Исполняющим обязанности главы ведомства назначен замминистра Андрей Никитин, опыт и качества которого, по мнению Путина, «будут наилучшим образом способствовать тому, чтобы ведомство, важнейшее ведомство, выполняло свои задачи и функции».

Политолог Борис Межуев связывает отставку Старовойта с возможными проблемами в Курской области, где тот был губернатором в 2019-2024 годах. «Я предполагаю, что в Курской области могло вскрыться нечто неприятное для Старовойта, в том числе, возможно, его причастность к коррупции. Видимо, новый губернатор что-то такое раскопал, что заставило отправить министра транспорта в отставку», — предположил эксперт.

Старовойт — уроженец Курска, до назначения министром руководил Росавтодором и занимал пост замминистра транспорта.