Министр обороны США Пит Хегсет пересылал секретную информацию о военных операциях против хуситов в Йемене в групповой чат в мессенджере Signal, участниками которого были его жена Дженнифер, брат Фил и личный адвокат Тим Парлаторе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, Хегсет делился, в частности, расписанием полетов самолетов F/A-18, которые наносили удары по позициям хуситов. Эта информация практически совпадала с теми сведениями, которые министр публиковал в другом чате — по ошибке туда был добавлен главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг. В том чате состояли также госсекретарь США Марко Рубио и советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц.

Чат с родственниками и адвокатом был создан самим Хегсетом еще до его назначения в Пентагон. NYT подчеркивает, что жена министра официально не работает в ведомстве, но нередко сопровождает мужа на встречах.

При этом остается неясным, зачем брат Хегсета и его адвокат, несмотря на то что работают в Пентагоне, получали столь детальную информацию о боевых операциях.

О той же утечке сообщили также CNN и Reuters. Скандал усилился после заявлений Голдберга о том, что его случайно добавили в чат, где чиновники Белого дома обсуждали военные действия в Йемене.

После этого врио генерального инспектора Пентагона Стивен Стеббинс 3 апреля объявил о начале расследования по факту возможного нарушения режима секретности.