ПОЛИТИКА
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Глобальный сбой в интернете
Причиной массового отключения стали проблемы на платформах Google Cloud и Cloudflare — сбой затронул миллионы пользователей в США, Европе и Азии
Глобальный сбой в интернете
/ Reuters
14 часов назад

12 июня в США произошел масштабный интернет-сбой, который вывел из строя десятки популярных сайтов — включая Google, YouTube, Spotify, Etsy и другие. По данным Downdetector, сбой начался около 20:00 (GMT+3) и затронул не только Америку, но и пользователей в Европе, Канаде и Азии.

По предварительным данным, причиной стал сбой в работе Google Cloud Platform, связанный с системой управления доступом. Google подтвердила, что неполадки затронули сразу несколько сервисов, включая Gmail, Docs, Meet и другие рабочие инструменты. В некоторых регионах работа сервисов начала восстанавливаться, однако время полного устранения проблемы пока не уточняется.

Параллельно Cloudflare сообщила о сбоях в системе авторизации и подключении Zero Trust WARP. На своем сайте компания отметила, что наблюдаются «широкие перебои», и часть сервисов все еще функционирует нестабильно.

Глава компании Catchpoint Мехди Дауди назвал произошедшее напоминанием о том, что даже крупнейшие провайдеры не застрахованы от сбоев. Он подчеркнул важность независимого мониторинга, устойчивой архитектуры и прозрачности в кризисных ситуациях.

К вечеру Cloudflare сообщила о частичном восстановлении, но предупредила о возможных повторных ошибках по мере заполнения кэшей и повторной обработки данных. В качестве одной из причин указана нестабильность в стороннем сервисе, от которого зависят многие облачные платформы.

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