Ислам стал самой быстрорастущей религией в мире в период с 2010 по 2020 год: число последователей увеличилось почти на 350 млн человек — почти в три раза больше, чем христианство, и больше, чем все остальные религии вместе взятые. Об этом свидетельствует новое исследование исследовательского центра Pew, опубликованное в понедельник.

Ислам является второй по величине религией мира с примерно двумя миллиардами человек, составляя около четверти населения планеты. Доля мусульман в мировом населении выросла на 1,8 процентных пункта до 25,6 процента.

Рост ислама обусловлен естественным демографическим приростом, а не переходом людей в эту веру. «Мусульмане имеют больше детей и в среднем моложе, чем представители любой другой крупной религии», — говорится в исследовании.

«Основываясь на данных за период 2015-2020 годов, мы подсчитали, что мусульманка в среднем рожает 2,9 ребенка за свою жизнь, по сравнению с 2,2 ребенка у немусульманки», — отмечается в докладе.

Наибольший рост ислама относительно других религий наблюдался в Казахстане, Бенине и Ливане, в то время как доля мусульман в Омане и Танзании сократилась.

Христианство остается крупнейшей религией мира с 2,3 млрд приверженцев, однако разрыв между числом мусульман и христиан продолжает сокращаться. Население христиан сократилось примерно на 1,8 процента с 2010 года.

Особенно резко выросла доля нерелигиозных людей в США — на 97 процентов с 2010 года. Большинство нерелигиозных людей живет в Китае, где 1,3 млрд человек не исповедуют никакой религии.

Исследование выявило тревожную для христианства тенденцию: между 2010 и 2020 годами на каждого взрослого, принявшего христианство, приходилось трое покинувших эту веру. Для нерелигиозных людей ситуация противоположная — на каждого, кто стал религиозным, трое стали нерелигиозными.

Ислам оказался единственной религией, к которой присоединилось больше взрослых, чем покинуло ее. Буддизм и индуизм также потеряли больше приверженцев, чем приобрели.

Буддизм стал единственной крупной религией, число последователей которой сократилось — на 18,6 млн человек, что привело к снижению его доли в мировом населении с пяти до четырех процентов.