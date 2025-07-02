ЕС и Украина подписали новое соглашение о торговле продовольствием, пришедшее на смену временным мерам, отмененным в начале месяца. Документ предусматривает частичный возврат квот и тарифов, действовавших до войны, но с рядом исключений. По словам еврокомиссара Мароша Шефчовича, сделка «сбалансированная и реалистичная», учитывая геополитический контекст.

После начала войны в 2022 году Брюссель обнулил пошлины и квоты на украинскую сельхозпродукцию, чтобы компенсировать блокаду Черного моря. Однако приток дешевого зерна, сахара и курятины вызвал волну протестов фермеров в Польше, Франции и Болгарии. С июня ограничения вернулись.

Согласно новому соглашению, квоты на наименее чувствительные товары (грибной экстракт, виноградный сок, ферментированные молочные продукты) увеличатся, но на ключевые позиции — сахар, яйца, пшеницу, кукурузу и мясо птицы — введены жесткие ограничения. ЕС также оставил за собой право вводить экстренные тарифы, если импорт подрывает внутренний рынок.

Украина, в свою очередь, обязалась до 2028 года привести свои стандарты в сфере сельского хозяйства — от благополучия животных до пестицидов и ветеринарного контроля — в соответствие с нормами ЕС. Брюссель также получил больший доступ к украинскому рынку. Киев ожидает роста экспортных квот по сахару, мясу и свинине на 20–30%.

В 2024 году торговля между ЕС и Украиной достигла €67 млрд, с профицитом в €18 млрд в пользу Киева. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сделку «мостом устойчивости и солидарности». В ЕС подчеркивают, что соглашение приближает Украину к общему рынку.

Однако аграрные объединения стран-соседей выразили недовольство и опасаются, что украинская продукция вновь вытеснит местную с рынка. Некоторые критики утверждают, что Брюссель намеренно затягивал переговоры до выборов в Польше, чтобы избежать новой волны протестов.