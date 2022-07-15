В Турции обнаружены руины летнего дворца XIII века, предположительно принадлежавшего внуку Чингисхана Хулагу. Об этом сообщают монгольское Национальное новостное агентство Montsame и сайт Университета Кятиба Челеби в Измире. Изучив обнаруженную при раскопках черепицу, ученые предположили, что образцом для этих построек служила столица Монгольской империи Каракорум.

Предполагаемый владелец обнаруженного дворца, хан Хулагу, правивший с 1217 по 1265 годы, был известен как завоеватель: в начале 1250-х годов возглавил поход против государств Ближнего Востока. Также он уничтожил Низаритское исмаилитское государство и сокрушил остатки Аббасидского халифата, разорив в 1258 году Багдад. После этого хан провел успешную кампанию на северо-западе Ирана и в части Анатолии, сражался в Сирии, но в столкновении с мамлюкским Египтом потерпел поражение.

К началу 1260-х годов под властью хана Хулагу оказалась обширная территория, включавшая большую часть Афганистана, Иран, Азербайджан, восточные районы Малой Азии и Ирак. Фактически, он стал правителем нового государства Иранзамин («Иранская земля»), которое формально оставалось в составе Монгольской империи, переживавшей эпоху кризиса, но в действительности пользовалось полной автономией.

Хулагу уделял большое внимание не только военным кампаниям, но и мирным мероприятиям. Врач и ученый Рашид-ад-Дин в большом историческом сочинении «Джами ат-таварих» («Сборник летописей») писал, что хан не только поощрял и приглашал к своему двору мудрецов, но и «чрезвычайно любил благоустройство, и из построек, которые он возвел, осталось много». Также Хулагу предоставил персидскому ученому Насир ад-Дину ат-Туси средства на строительство обсерватории, руины которой сохранились до сих пор неподалеку от города Мераге в Иранском Азербайджане. Также правителя в своих летописях упоминали средневековые армянские авторы — Григор Акнерци, Вардан Великий и Киракос Гандзакеци.

До сегодняшнего дня сохранилось и другое крупное сооружение Хулагу — его летний дворец в горах Аладаг. О том, что обнаруженная постройка принадлежала Хулагу, заявила тогда группа ученых из Монголии и Турции. Находка была сделана близ современной деревни Ханкёй в провинции Ван на юго-востоке Турции. Ученые пришли к такому выводу, проанализировав данные из трудов историографов XIII века о местоположении дворца. Согласно им, хану настолько понравились пастбища в районе хребта Аладаг, неподалеку от озера Ван, что он назвал это место Лабтай Сагут («Хорошее для проживания») и решил построить здесь резиденцию для летнего пребывания.