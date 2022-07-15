В шестую годовщину провалившегося путча в Турции можно констатировать, что западный мир начинает осознавать глобальный характер угрозы, которую представляет собой террористическая организация Гюлена (FETÖ). Это произошло благодаря тем требованиям, которые решительно были выдвинуты Турцией к властям Швеции и Финляндии, выразившим желание вступить в НАТО. Причем, как продемонстрировал состоявшийся в Мадриде саммит альянса, сдвиги в западном понимании задокументированы.

Об этих дипломатических успехах президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, выступая перед главами муниципалитетов от правящей Партии справедливости и развития. «Турция дала понять, что если ОНС/РПК и FETÖ не будут четко обозначены в документах НАТО в качестве террористических образований, то Анкара не изменит своей позиции. В итоге, они были вынуждены принять наши условия», — сообщил президент, подчеркнув, что террористический статус ОНС/РПК и FETÖ теперь закреплен в натовских бумагах официально.

Тем не менее, как следует из высказываний Эрдогана, в деле борьбы с радикальными элементами остается еще много работы: довольно широк список стран, которые беспрепятственно разместили у себя тех, кто откровенно и нагло бросает вызов безопасности Анкары. Так, спустя шесть лет после героического отпора, который оказал турецкий народ членам FETÖ, попытавшимся взять власть, его структуры продолжают действовать в разных уголках мира при попустительстве западных игроков, нередко позиционирующих себя авангардом глобальной борьбы с терроризмом.

Нет никаких оснований считать, что члены радикальной организации, даже находясь в изгнании, оставили свои замыслы по дестабилизации ситуации внутри Турецкой Республики. Тем не менее, Анкара последовательно адаптирует свой антитеррористической инструментарий к видоизменяющемуся характеру угроз, демонстрируя, насколько велика зона досягаемости всех, кто подлежит уголовному преследованию и справедливому суду. Об этом красноречиво свидетельствует число успешных операций по возвращению в Турцию сторонников FETÖ.

Без убежища

С того момента, как попытка группы военнослужащих, состоящих в движении Гюлена, осуществить в ночь с 15 на 16 июля 2016 года путч была решительно пресечена, органам безопасности Турции удалось провести десятки успешных операций по возвращению на родину членов FETÖ, укрывавшихся за рубежом. Некоторые из эпизодов были широко освещены в прессе, а некоторые проходили в условиях строгой конфиденциальности, без официальных запросов, признавал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

За эти годы турецкий аппарат безопасности продемонстрировал, что его не пугает географический охват деятельности террористов. Так, члены FETÖ были возвращены из стран Африки, Центральной и Южной Азии, что заставило главарей группировки удвоить свои усилия по поиску политической и экономической поддержки за рубежом, чтобы хоть как-то подавить панику в собственных рядах. Однако, как не раз указывал Эрдоган в своих публичных выступлениях, в мире не остается безопасных гаваней для активных последователей Гюлена и его симпатизантов.

Причем в зоне доступа турецких спецслужб находятся члены как среднего, так и высшего звена террористов. Это достаточно емко проиллюстрировала поимка в 2021 году Селахаддина Гюлена, племянника основателя FETÖ, который был напрямую связан с представителями так называемого консультативного комитета террористической организации. В том же году аппаратом безопасности был схвачен один из главных эмиссаров террористической организации в Центральной Азии — Орхан Инанди.

Анкара доказала, что пребывание на вершине преступной иерархии не обеспечивает иммунитета от правосудия.

Отвоевывая шаг за шагом свое право на гарантии безопасности, Турецкая Республика в то же время прагматично подходит к тому, что остается от террористической инфраструктуры гюленистов.

Заразность идеологии

Продолжающаяся инфильтрация членов FETÖ не только в гражданские структуры федеральной системы США, но и в военный истеблишмент дает представление о том, насколько амбициозны планы террористов. Однако спецслужбы Турции продолжают держать их под прицелом, концентрируя свое внимание не только на радикалах, но и на их ближайшем окружении.

В своей аналитике для исследовательского центра SETA политолог Талха Кесе замечает, что настоящая опасность заключается не в критических навыках членов FETÖ, а в их мессианской системе верований, сформулированной Гюленом и открывающей широкое пространство для манипуляций людьми. «И лидер, и высокопоставленные ученики этого движения верят, что они избраны для выполнения особой миссии и изменения мира», — констатирует эксперт.

По его оценкам, сторонники FETÖ по-прежнему очень активны в почти 100 странах мира: они обладают доступом к экономическим ресурсам, но, что более опасно, к умам молодых доверчивых интеллектуалов. Мессианское видение Гюлена превратилось в глобальную угрозу, и идея этого движения может быть более долговечной, чем идея террористов ИГ, отмечает Кесе.

Шесть лет назад Турция заплатила немалую цену за то, чтобы раз и навсегда получить иммунитет против вируса FETÖ, который пытался бессимптомно и изощренно уничтожить здоровье государства и нации, однако другим странам только предстоит иммунизация. То, будет она протекать в легкой или сложной форме, зависит исключительно от их готовности прислушаться к Анкаре и воспользоваться ее «вакциной».