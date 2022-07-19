Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков заявил о планах по обновлению ВС страны на ближайшие годы. Оснащение армии вооружением и военной техникой будет осуществляться по приоритетности в соответствии с задачами по обеспечению боевой готовности войск, цитирует главу министерства агентство «Казинформ».

«Значительная роль в данном вопросе возложена на оборонно-промышленный комплекс (ОПК). Очевидно, что развитый отечественный ОПК является одной из основных составляющих военно-экономической безопасности государства, — сказал Жаксылыков. — В соответствии с системой государственного планирования основным документом, реализующим государственную политику в сфере национальной безопасности, является Стратегия национальной безопасности».

По его словам, в Стратегию национальной безопасности включена новая редакция концепции строительства и развития вооруженных сил Казахстана до 2030 года. Этот документ содержит конкретные задачи и показатели для повышения технической оснащенности армии страны.

Также в Казахстане действует концепция перевооружения войск и развития оборонно-промышленного комплекса до 2030 года, утвержденная президентом в 2018 году. «Концепцией определены цели и задачи, основные направления и этапы развития ОПК в интересах перевооружения вооруженных сил, других войск и воинских формирований республики Казахстан», — напомнил министр.

В середине июля стало известно, что в Казахстан уже до конца года будут поставлены турецкие БПЛА «Аnka». «В этом году планируется поставка в страну турецкого разведывательного и ударного аппарата Аnka. В целом вооруженные силы страны имеют БПЛА различного назначения. В частности, сейчас мы используем израильский «Skylark-1» и китайский Wing Loong», — сообщили в Минобороны Казахстана.

Ранее Жаксылыков рассказывал о формировании в стране боевых подразделений, способных действовать в условиях войны и кризисных ситуаций. Министр заявлял, что по его поручению будет усовершенствована полевая выучка казахстанских войск, повышен уровень боевой подготовки, технической оснащенности и качества кадрового состава армии.

До этого о состоянии вооруженных сил страны говорил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, «в условиях беспрецедентной геостратегической напряженности в мире» приобретает особое значение повышение обороноспособности».

«Новые глобальные вызовы требуют поиска оптимальных решений для повышения боеспособности наших вооруженных сил, — отмечал глава государства. — Поэтому по моему поручению были созданы подразделения для ведения специальных операций, способные вести высокомобильные и гибридные войны. Учитывая опыт последних событий в мире, мы постоянно совершенствуем стратегию и тактику боевых действий».

Токаев также упоминал, что Казахстан придает большое значение обеспечению вооруженных сил высокотехнологичным вооружением и техникой. Для этого на предприятиях страны выпускаются образцы оружия, доказавшие свою эффективность в реальных боевых условиях. При этом президент пояснил, что военная доктрина Казахстана является исключительно оборонительной и в вопросах защиты национальных интересов страна полагается на дипломатические пути решения проблем.