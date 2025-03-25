ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Лукашенко: весь мир хочет «белорусскую диктатуру»
Политик утверждает, что половина мира мечтает о таком же политическом устройстве, как у него в стране
Лукашенко: весь мир хочет «белорусскую диктатуру»
Лукашенко: весь мир мечтает о "диктатуре по-белорусски" / Reuters
25 марта 2025 г.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что половина стран мира мечтает о таком государственном устройстве, как в его стране — «‎диктатуре стабильности»‎.

«Полмира мечтает о нашей диктатуре — диктатуре реальных дел и интересов наших людей», — заявил Лукашенко в своей речи после формального вступления в должность президента. 

Он утверждает, что в Беларуси «‎‎обеспечена свобода слова» и что уровень демократии в стране якобы даже выше, чем в тех государствах, которые считают себя ее образцом. 

Но с такой оценкой в мире не согласны. Индекс демократии The Economist за 2022 год показал, что Беларусь занимает 153-е место из 167 стран по уровню развития институтов с результатом 1,99 из 10. Страна классифицируется как авторитарный режим, получив 0,00 баллов за избирательные процессы и плюрализм. Ситуация в Беларуси хуже, чем в большинстве государств Азии и Африки. 

Индекс электоральной демократии по версии V-Dem: в 2023 году Беларусь набрала 0,157 балла, что меньше показателя 2022 года — 0,174. Это значительно ниже среднемирового значения в 0,498 балла. Доклад Freedom House «Свобода в мире» за 2022 год показал, что Беларусь получила 8 баллов из 100 — это относит ее к категории «несвободных» стран.

В целом Беларусь считается одной из наименее демократических стран в Европе, с существенными ограничениями гражданских прав и политических свобод.

Тем не менее, Лукашенко утверждает, что «‎‎каждый гражданин Беларуси имеет конституционное право выражать свое мнение». Но тут же политик оговорился: это право не должно превращаться в призывы к разрушению достижений, созданных поколениями белорусов. 

«Мы не позволим использовать свободу слова как дубину для разрушения собственной страны», — добавил Лукашенко.

Это не первый случай, когда президент Беларуси описывает свою систему правления как «‎уникальную форму государственной власти‎». В ноябре 2024 года он уже заявлял, что в стране действительно существует диктатура, но называл ее «диктатурой стабильности, безопасности, порядка, доброты и гостеприимства».


Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us