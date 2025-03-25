Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что половина стран мира мечтает о таком государственном устройстве, как в его стране — «‎диктатуре стабильности»‎.

«Полмира мечтает о нашей диктатуре — диктатуре реальных дел и интересов наших людей», — заявил Лукашенко в своей речи после формального вступления в должность президента.

Он утверждает, что в Беларуси «‎‎обеспечена свобода слова» и что уровень демократии в стране якобы даже выше, чем в тех государствах, которые считают себя ее образцом.

Но с такой оценкой в мире не согласны. Индекс демократии The Economist за 2022 год показал, что Беларусь занимает 153-е место из 167 стран по уровню развития институтов с результатом 1,99 из 10. Страна классифицируется как авторитарный режим, получив 0,00 баллов за избирательные процессы и плюрализм. Ситуация в Беларуси хуже, чем в большинстве государств Азии и Африки.

Индекс электоральной демократии по версии V-Dem: в 2023 году Беларусь набрала 0,157 балла, что меньше показателя 2022 года — 0,174. Это значительно ниже среднемирового значения в 0,498 балла. Доклад Freedom House «Свобода в мире» за 2022 год показал, что Беларусь получила 8 баллов из 100 — это относит ее к категории «несвободных» стран.

В целом Беларусь считается одной из наименее демократических стран в Европе, с существенными ограничениями гражданских прав и политических свобод.

Тем не менее, Лукашенко утверждает, что «‎‎каждый гражданин Беларуси имеет конституционное право выражать свое мнение». Но тут же политик оговорился: это право не должно превращаться в призывы к разрушению достижений, созданных поколениями белорусов.

«Мы не позволим использовать свободу слова как дубину для разрушения собственной страны», — добавил Лукашенко.

Это не первый случай, когда президент Беларуси описывает свою систему правления как «‎уникальную форму государственной власти‎». В ноябре 2024 года он уже заявлял, что в стране действительно существует диктатура, но называл ее «диктатурой стабильности, безопасности, порядка, доброты и гостеприимства».



