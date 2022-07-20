Турецкая кораблестроительная верфь Anadolu Shipyard заключила контракты с неназванной африканской страной на поставку двух десантных кораблей. Об этом пишет Daily Sabah со ссылкой на источники.

«На этот раз верфь подписала еще два контракта на Landing Craft с африканской страной. Корабли будут сданы в течение двух лет», — сказано в публикации.

Также Anadolu Shipyard заявила, что спроектированные ими корабли пользуются спросом у ВМФ Турции и во многих других странах. К примеру, накануне верфь передала заказ для ВМФ Катара. Всего в рамках катарского заказа было поставлено четыре десантных корабля, в том числе один быстроходный десантный корабль, два механизированных десантных корабля и один транспортно-десантный корабль. До этого Катар заказал у Anadolu Shipyard два морских патрульных корабля.

Ранее руководство турецкой судостроительной компании Sedef Gemi İnşaatı Sanayii A.Ş сообщило об успешных первых ходовых испытаниях универсального десантного корабля L 400 Anadolu. Он был построен для Военно-морских сил Турции на верфи Sedef Tuzla Tersanesi в Тузле, на южной окраине азиатской части Стамбула.

До этого стало известно, что УДК Anadolu будет способен нести морские дроны. Об этом адмирал Исмаил Демир заявил в эфире турецкого национального телевидения, добавив, что Anadolu будет вооружен 40-60 тяжелыми дронами Bayraktar TB3 UCAV.

В 2021 году частная турецкая верфь Ares приступила к серийному производству партии из 122 скоростных патрульных катеров для командования береговой охраны и Главного управления безопасности страны. Это самая крупная военно-морская программа Турции по количеству малых кораблей прибрежной зоны, она является частью контракта между Ares и турецким Управлением оборонной промышленности. По оценкам отраслевых источников, она составляет от $70 до $80 млн. Из 122 кораблей командование береговой охраны получит 105 быстроходных катеров Ares 35, а Главное управление безопасности – 17.