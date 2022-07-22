Ведущие производители меховых вещей в Европе после введения санкций против России потеряли главные рынки сбыта. Как отмечает Reuters, сейчас склады Европы простаивают, забитые товаром, а производители вынуждены объявлять о банкротстве. Зоозащитники тем не менее приветствовали эти новости и заявляли, что рынок натурального меха должен потерпеть крах, а производители — начать использовать искусственный мех.

Особенно серьезно от ограничений пострадала Греция, в частности, в Кастории, центре меховой промышленности страны, массово закрываются бутики. «Город столкнулся с худшими временами, — заявил по этому поводу один из представителей индустрии по имени Дисиос. — Мы в отчаянии». Он обратился к властям страны и заявил, что те должны либо освободить бизнес, либо продавать меховые изделия «самостоятельно». Кастории, по сравнению с другими греческими городами, раньше удавалось жить достаточно благополучно именно за счет меховой индустрии.

Греция еще с 90-х была центром меховой промышленности, куда россияне приезжали за шубами. Сейчас там около 2 тыс. предприятий по производству меховых изделий — как правило, семейные бизнесы, в которых работает порядка 4 тыс. человек. Власти страны пытаются поддержать производителей, чтобы избежать массовых сокращений, и добились того чтобы до сентября работники получали государственные пособия.

Также пострадали другие крупные европейские поставщики меха, в том числе Дания. Проблемы в меховой индустрии этих стран начались еще до войны в Украине: в ноябре 2020 года правительство Дании решило уничтожить до 17 млн норок на зверофермах страны из-за опасности заражения людей мутировавшим коронавирусом. Тогда забой заразившихся зверьков обошелся более чем в 600 млн крон ($90,6 млн), а заводчики потребовали компенсации по 323 кроны за каждого зверька, из-за чего общий размер выплат составил около $3,2 млрд.

При этом в 2019 году на Данию пришлось около 25% мирового экспорта норки, и за год страна продала шкур зверьков на $730 млн. Однако из-за последствий пандемии продажи меха резко сократились, и Россия смогла обойти это государство по производству изделий из норки.

В последние годы люксовые западные бренды, в том числе Dolce & Gabbana, Armani, Gucci, Prada, Yves Saint Laurent и Brioni, начали отказываться от натурального меха и использовать искусственный. Рабочие места при этом обещали сохранить, а сотрудников — научить работать с новыми материалами.