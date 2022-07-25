Бангладеш заказала БПЛА Bayraktar TB2 турецкого производства, пишет Prothom Alo, соответствующее соглашение было подписано двумя странами. Посол Турции в Бангладеш Мустафа Осман Туран подтвердил изданию эту информацию.

«У нас есть компания Baykar, которая производит дроны, и вооруженные силы Бангладеш заключили контракты с ними на поставку Bayraktar TB2, — указал он. — Я не могу разглашать дальнейшие детали сделки, но могу подтвердить, что между Бангладеш и Турцией идут переговоры, касающиеся беспилотников».

Ранее посол Бангладеш в Турции Мосуд Маннан сообщил, что произведенные Анкарой дроны соответствуют международным стандартам: «Так что мы можем рассматривать возможность покупки современного оборудования, учитывая потребности наших вооруженных сил».

По данным источников в дипломатических кругах, Бангладеш ранее закупил машины с противоминной защитой, бронированные автомобили и системы ПВО производства Турции в рамках двухстороннего соглашения о сотрудничестве в сфере обороны. Также Анкара договорилась о продаже Бангладеш артиллерийских снарядов.

Турецкие БПЛА привлекли внимание международного сообщества после их эффективного применения в Сирии, Ливии, а также во время боевых операций в Карабахском регионе Азербайджана в 2020 году. Так, БПЛА Bayraktar TB2, приобретенные Баку, наряду с артиллерийскими расчетами внесли весомый вклад в победу во Второй Карабахской войне. ​​​​​​​ Сейчас эти БПЛА Киев использует в войне с Россией.

За последние месяцы стало известно об интересе к турецким беспилотникам со стороны Саудовской Аравии, Ирака, Латвии, Албании и других стран. Военные БПЛА в количестве от нескольких десятков до единичных экземпляров уже поставлены в Польшу, Катар, Украину, Туркменистан, Марокко, Тунис, Саудовскую Аравию, Сомали. Рассматривают покупку или уже заключили контракты Ирак, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Эфиопия, Оман, Нигерия, Литва, Латвия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Албания, Сербия.

Плюсом турецких аппаратов является их дешевизна, колеблющаяся в пределах одного-двух миллионов долларов за единицу. Кроме того, их характеристики постоянно пересматриваются за счет широкого применения в реальных боевых действиях.

После начала войны в Украине несколько стран объявили сбор средств для покупки Bayraktar для Киева. Так, в Норвегии такая кампания стартовала в середине июля. По данным организаторов акции, если каждый гражданин страны пожертвует на Bayraktar TB2 хотя бы 10 крон (примерно $1), то этого будет достаточно. В рамках кампании планируется собрать 55 млн крон (около $5,5) и передать их в фонд помощи при посольстве Украины. Первые из тысячи спонсоров, которые внесут для покупки не менее 250 крон ($25), смогут выбрать название для БПЛА.

До этого в Литве уже собрали деньги на один БПЛА турецкого производства. В ходе краудфандинговой кампании, которая была запущена в стране 25 мая, литовцам удалось привлечь €5 млн. Также страна анонсировала отправку новой партии помощи для Украины, в том числе БТР М113, военных грузовиков и внедорожников. Однако после сбора средств производитель Baykar подарил Киеву четыре беспилотника Bayraktar TB2, а собранные в Литве средства перечислил на поддержку Украины.