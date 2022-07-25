О поправках в закон «Об оружии» писали два года до их принятия, многие надеялись, что их перепишут или хотя бы отложат, но «чуда» не произошло. Теперь, когда закон изменен, а Запад ввел новые санкции, российский рынок гражданского оружия оказался, мягко говоря, в непростой ситуации. Эксперты прогнозируют «схлопывание» целых секторов и общее сокращение производства. Продавцы и производители говорят, что пока не готовы оценить все возможные последствия, но, очевидно, они будут «очень серьезными».

Прицельный выстрел

Интересно, что до принятия поправок в закон «Об оружии» в конце июня СМИ писали о них часто и много, а вот сейчас анализировать ситуацию взялись единицы. Одним из тех, кто снова обратил внимание на изменения и объяснил, какие могут быть последствия, стал журнал «Профиль». Он же назвал вступившие в силу поправки в оружейное законодательство антиоружейными.

По мнению опрошенных изданием аналитиков, сильнее всего на рынок оружия России повлияют следующие изменения: покупка гладкоствольного оружия с магазином или барабаном теперь только после двух лет владения одноствольным или двуствольным охотничьим оружием; перевод стволов со сверловкой «Ланкастер» и «Парадокс» из категории гладких в категорию нарезных; обязательная регистрация охолощенного оружия (СХП) и новые криминалистические требования в отношении его.

Специалисты говорили год назад и говорят сейчас: «Это кардинальные перемены в законах, очень резкие». По их мнению, легче всего рынку будет пережить повышение возраста для приобретения гражданского оружия с 18 лет до 21 года. Потому что, во-первых, сделаны исключения для граждан, прошедших или проходящих воинскую службу, для представителей коренных малочисленных народов, у кого охота — часть традиционного образа жизни, а также для профессиональных охотников. Во-вторых, по статистике, большая часть владельцев оружия в России — это все-таки люди от 30 лет, молодежь, указанная в законе, покупает оружие нечасто.

А вот требование два года владеть двустволкой, прежде чем купить магазинное ружье (полуавтомат или «помпу»), — это уже серьезная «неприятность» как для продавцов, так и для покупателей. Владелец дистрибуторской компании поделился с «Профилем», что полуавтоматические ружья составляют у него до 80% всего гладкоствольного ассортимента. Ему и его коллегам, вероятно, придется вводить линейки дешевых двустволок, которые будут покупаться исключительно для набора стажа.

Главред «Русского охотничьего журнала» Михаил Кречмар напомнил, что в России сейчас около четырех миллионов владельцев оружия, но «подтвержденными охотниками», которые регулярно платят охотничьи взносы, являются лишь 1,5 млн. Остальные приобретают оружие для развлекательной стрельбы, эпизодических охот, спорта и защиты. Понятно, что необходимость покупать, по сути, ненужную двустволку оттолкнет потенциальных покупателей.

«Это ничем не обоснованное ограничение, — считает историк оружия Максим Попенкер. — Рынок был и так не очень большой, но теперь резко усложнили вход для новых владельцев. Будет сжатие рынка, насколько — сказать пока сложно, но ничего хорошего точно не будет».

Парадоксы поправок

Сильнейший удар по рынку гражданского оружия нанесет также перевод стволов «Парадокс» и «Ланкастер» из категории гладких в категорию нарезных. Причем изначально их появление стало ответом российских производителей на западные санкции в 2014-м. Тогда отечественные компании оказались отлучены от американского рынка, поглощавшего львиную долю (по экспертным оценкам, до 80–85%) производимого у нас гражданского оружия. «Это было и хорошее оружие для начинающих спортсменов», — говорит о «Парадоксах» и «Ланкастерах» Максим Попенкер.

С июля оружие с такими словами считается нарезным и, как было сказано выше, для его покупки необходим пятилетний стаж владения гладкоствольным. Это значит, что большая часть ассортимента станет неинтересна покупателям и компаниям придется сворачивать производство. Верность «Парадоксу» и «Ланкастеру» в качестве нарезного оружия могут сохранить лишь охотники.

Хорошо, что чиновники хотя бы избавили от бюррократических заморочек процесс трансферта «Парадокса» и «Ланкастера» из гладкоствольного сегмента в нарезной. Для тех, кто приобрел оружие до 29 июня, был установлен «переходный период»: они продолжат пользоваться оружием как гладкоствольным и покупать патроны, а через пять лет, когда придет срок перерегистрации, оружие будет переоформлено как нарезное. «Если бы сейчас его объявили нарезным, то все владельцы «ланкастеров» обязаны были бы сразу бежать его отстреливать, это привело бы к столпотворению», — пояснил «Профилю» главный редактор журнала «Калибр» Александр Кудряшов.

Правда, по его словам, остался вопрос, как быть со съемными насадками «Парадокс», которые продаются для настоящих гладкоствольных ружей. «Не прописано, что с этими железяками делать, — пояснил эксперт. — У тебя «Сайга» гладкая 410-го калибра, ты накручиваешь на нее насадку, и она, бац, превращается в нарезную. Формально это 223-я статья...».

Холостые патроны

Не меньше тревоги у специалистов вызывает рынок охолощенного оружия. Опрошенные «Профилем» эксперты прогнозируют практически полное схлопывание этого сегмента.

Охолощенным оружием или СХП (стреляющее холостыми патронами) называют ствол, предназначенный для имитации выстрела с помощью имитационного боеприпаса, он же холостой патрон. «Охолощенный пистолет в реальном, не киношном бою бесполезен. Убить или ранить из него невозможно. Ну, разве что ударить, как обычной железякой», — уточняет «Российская газета». Использовать в таких изделиях настоящий боеприпас можно только после серьезной предварительной переделки, что, естественно, было незаконно и до нынешнего лета.

«Новые кримтребования от 7 июня 2022 года значительно усложняют изготовление СХП, — пишет издание. — Например, при выстреле пороховые газы не должны истекать из дульного среза, то есть их надо перенаправлять вверх, вниз или вбок. В конструкции не должно быть деталей, обеспечивающих стрельбу очередями, хотя прежде охолощенное оружие могло иметь режим автоогня».

Но главное, СХП теперь не должно изготавливаться из оружия ограниченного поражения, газового, сигнального, пневматического оружия и конструктивно схожих с оружием изделий. Де-факто это значит, что отныне СХП нельзя делать из списанного боевого оружия, хотя именно в этом и заключалась его главная ценность, считает Кудряшов.

Многие модели «охолощенки» представляли собой переделки из образцов времен Второй мировой: пистолеты-пулеметы ППШ, ППС, пистолеты Люгера, кольт М1911, ТТ. Такое оружие обычно покупалось в качестве сувениров, уточняют эксперты. Их часто приобретают киношники для постановки исторических батальных сцен, а также коллекционеры, реконструкторы и любители оружия, не желавшие связываться с разрешительными органами и заморачиваться с оформлением лицензий. По данным Росгвардии за 2021-й, у россиян находилось порядка 100 тысяч единиц различной «охолощенки» на руках. Потому еще одна «неприятность» — обязательная регистрация СХП при его покупке, продаже или дарении.

Изначальные инициаторы нововведения, депутаты Мосгордумы, настаивали, что значительная часть охолощенных стволов переделывается в настоящие и поступает на черный рынок. «Российская газета» объясняла их инициативу так: «Регулярно МВД, ФСБ и Росгвардия сообщают об изъятых подпольных арсеналах, где львиную долю составляют переделанные под стрельбу боевыми патронами травматические, пневматические и охолощенные единицы оружия. За пять лет было ликвидировано более 700 подпольных мастерских, которые занимались в том числе переделкой списанного оружия». В общем, и холостое оружие превратилось в угрозу обществу.

«Смертельный приговор»

Но все же самым неприятным моментом эксперты рынка оружия называют то, что ограничительные инициативы чиновников демотивируют производителей искать новые ниши и создавать оригинальные продукты. Тот же «Техкрим» только недавно вложил серьезные деньги в разработку патронов, оборудовал производственные линии, вел исследования, преодолел множество трудностей. Он просчитал все, кроме одного — что это могут взять и запретить.

Как выживать в новых условиях рынку оружия — неясно. «Даже те, кто может продолжать производство или имеет товарный запас, пытаются понять, что будет дальше, — говорит Александр Кудряшов. — Смотрят, куда цены поползут. Опасаются новых запретительных инициатив».

Санкции Запада, поправки в закон «Об оружии», которые многие считают хуже санкций Запада, ситуация в Украине заметно сократили ассортимент оружейных магазинов. Потому что «Прощай, оружие» в России автоматически означает «Прощайте, оружейные заводы». Оружейники еще год назад предупреждали о миллиардных потерях из-за ужесточения закона.

«Военное обозрение» сделало неутешительный вывод: «После 2015 года, когда наши заводы начали попадать под санкции, отечественная оружейная промышленность «выезжала» на продаже в значительной степени именно таких ружей, по своему внешнему виду похожих на нарезное оружие. Эти продажи, можно сказать, спасли отечественное производство стрелковки. Теперь этих продаж не будет, и для некоторых производителей это будет смертный приговор».