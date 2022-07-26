Опрос международной платформы Preply показал, что актером с самой неразборчивой речью в США считают Тома Харди. Он и другие актеры с плохой дикцией — одна из причин, по которой 50% всех зрителей и 70% представителей поколения Z предпочитают смотреть фильмы с включенными английскими субтитрами.

По данным Preply, половина американцев смотрят телевизор с субтитрами из-за неразборчивого звука или непонятного акцента. Участники опроса, в котором приняли участие 1,2 тыс. человек, отметили манеру речи Харди как наиболее невнятную.

В антирейтинг также попали британцы Шон Коннери, Майкл Кейн, Бенедикт Камбербэтч, Идрис Эльба и Джеймс Макэвой, а второе место в нем заняла колумбийско-американская актриса София Вергара.

Помимо выходцев из Великобритании, там также оказались актеры Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан, для которых английский не является родным языком. Единственными упомянутыми американскими актерами стали Джонни Депп и Брэд Питт — вероятно, из-за ролей Джека Воробья (Депп) и ирландского боксера Микки О’Нила в фильме «Большой куш» (Питт).

При этом манера речи Харди уже не в первый раз привлекла внимание общественности. В 2018 году на сайте Vulture была опубликована статья под заголовком «Том Харди должен научиться произносить слова», а издание Dallas Observer в 2020 году составило «Рейтинг фильмов с Томом Харди по степени сложности понимания того, что он говорит».

Также американцы назвали сериалы, наиболее сложные для их понимания из-за невнятной речи актеров. Самым сбивающим с толку оказался британский гангстерский сериал «Острые козырьки», действие которого происходит в Бирмингеме после Первой мировой войны. В нем сыграли уже упомянутый Харди и ирландский актер Киллиан Мерфи. Как выяснилось, британский акцент в целом представляет проблему для современных американских зрителей: в список трудных для понимания сериалов также попали «Игра престолов», «Аббатство Даунтон» и «Бриджертоны».