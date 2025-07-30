Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Украину в подготовке провокаций, направленных на разжигание ненависти между Россией и Азербайджаном на межнациональной почве.
По словам дипломата, Киев планирует задействовать диверсионные вылазки проплаченных перебежчиков из России. Эти диверсанты якобы должны совершать диверсии в отношении граждан и культурных объектов Азербайджана под российским флагом.
«Замысел состоит в том, чтобы в случае успешной реализации таких провокаций распространить в азербайджанском, турецком и европейском медиапространстве вирусную информацию о некой российской агрессии», — заявила Захарова.
Заявления российского МИД прозвучали на фоне второго за год ухудшения российско-азербайджанских отношений. Первый кризис был вызван сбитием российскими силами самолета AZAL над Северным Кавказом зимой, второй — массовыми задержаниями азербайджанцев в июне 2025 года с человеческими жертвами. Баку требует извинений за оба инцидента, но Москва отказывается от ответственности.
Напряженность в отношениях Москвы и Баку получила дальнейшее продолжение. Сегодня стало известно, что в розыск был объявлен глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински после инцидента у торгового центра «Баку Плаза» в Екатеринбурге. Его сын Мутвалы был арестован на два месяца по обвинению в наезде на сотрудника полиции.
Также ранее был освобожден от должности первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман после участия в медиафоруме в азербайджанском Ханкенди. Председатель СРЗП Сергей Миронов призвал лишить его государственных наград за «дифирамбы» президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.