Заявления российского МИД прозвучали на фоне второго за год ухудшения российско-азербайджанских отношений. Первый кризис был вызван сбитием российскими силами самолета AZAL над Северным Кавказом зимой, второй — массовыми задержаниями азербайджанцев в июне 2025 года с человеческими жертвами. Баку требует извинений за оба инцидента, но Москва отказывается от ответственности.

Напряженность в отношениях Москвы и Баку получила дальнейшее продолжение. Сегодня стало известно, что в розыск был объявлен глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински после инцидента у торгового центра «Баку Плаза» в Екатеринбурге. Его сын Мутвалы был арестован на два месяца по обвинению в наезде на сотрудника полиции.

Также ранее был освобожден от должности первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман после участия в медиафоруме в азербайджанском Ханкенди. Председатель СРЗП Сергей Миронов призвал лишить его государственных наград за «дифирамбы» президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.