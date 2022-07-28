Иран и Россия подписали соглашение, согласно которому Тегеран будет поставлять детали и оборудование для российских самолетов, а также ремонтировать и обслуживать их. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на Управление гражданской авиации Ирана.

Договор был заключен во время визита в Иран анонимного замминистра транспорта России, который встретился с руководителем Управления гражданской авиации Ирана Мохаммадом Мохаммади-Бахшем. Помимо обслуживания самолетов, стороны договорились об увеличении количества рейсов между Россией и Ираном до 35 в неделю.

При этом в комментарии NEWS.ru экс-пилот и президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов усомнился в том, что Иран справится с обслуживанием российских самолетов. Он никогда не был передовой страной, «республика 40 лет под санкциями, в авиации — сплошной упадок, древние самолеты, которые они каким-то образом чинят», сказал он. По его словам, Тегеран не располагает передовыми технологиями в области обслуживания воздушных судов.

В июле источники «Ведомостей» говорили, что Россия планирует выделить $1,5 млрд на развитие международного транспортного коридора «Север — Юг», который должен связать Россию, Индию и Иран, до 2030 года. Ожидается, что РЖД примет участие в строительстве линии от пограничного города Астара в Азербайджане до города Решт в Иране и электрификации линии Гармсар — Инче-Бурун в Иране.

Также в июле власти США заявили, что Россия планирует закупить у Ирана несколько сотен беспилотников, чтобы использовать их в Украине, но Тегеран опроверг эти планы. Несколько дней назад украинское издание «Цензор.нет» писало, что первую партию беспилотников уже отправили в Россию, хотя Белый дом утверждал, что пока не видел признаков закупки и доставки БПЛА.

Также недавно стало известно, что Тегеран достиг с Москвой договоренностей о скором запуске российской платежной системы «Мир» в Иране. Сейчас «Мир» полноценно можно использовать на территории Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Беларуси и ряда других стран.

В конце мая Press TV сообщило о том, что Иран и Россия договорились ввести бартер для облегчения торговли, что позволит Тегерану импортировать российскую сталь в обмен на поставки автомобильных запчастей и газовых турбин.