За месяц после окончания 12-дневного конфликта между Израилем и Ираном, разразившегося 13 июня 2025 года, власти получили 49 943 запроса на компенсацию ущерба, причиненного ракетными обстрелами. Об этом сообщает израильский портал Detaly со ссылкой на налоговое управление израильского режима.

Наибольшее число обращений связано с повреждением зданий — более 39 тысяч заявлений. Ущерб автомобилям зафиксирован в 5 052 случаях, еще 5 609 заявлений касаются оборудования и имущества.

Заявления подали 29 117 частных лиц, 18 075 компаний, а также общественные и строительные объединения.

Более 34 000 обращений сейчас находятся на этапе осмотра или проходят упрощенную процедуру. Уже выплачено 305 млн шекелей (около $ 82,7 млн) по 4 398 заявлениям.

Наиболее пострадавшими названы Тель-Авив, Рамат-Ган, Реховот, Бат-Ям и Петах-Тиква. Разрушения были столь масштабны, что глава налоговой службы Шай Ааронович назвал их беспрецедентными в истории страны.

Из-за перегрузки система компенсаций оказалась нестабильной. В ответ министерство финансов во главе с Бецалелем Смотричем предложило новый план выплат в виде грантов для малого бизнеса, частичного покрытие расходов и зарплат, помощи сотрудникам в неоплачиваемом отпуске.

По оценкам, общий ущерб от конфликта превысил 10 млрд шекелей (около $ 3 млрд), не считая затрат на оборону. Пострадали важные объекты — Институт Вейцмана, больница на юге и нефтеперерабатывающий завод в Хайфе. Было эвакуировано около 12 000 человек, а 25 многоэтажек подлежат сносу.

Минфин Израиля прогнозирует, что общие компенсации бизнесу могут достичь 5 млрд шекелей — вдвое больше, чем выплаты после операций ХАМАС и «Хезболлы» с октября 2023 года.