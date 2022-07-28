Украинское гражданство получали публичные представители разных государств — США (Наталья Яресько), Канады (Ульяна Супрун), Грузии (Михаил Саакашвили), Литвы (Айварас Абромавичюс), Бразилии (Жуниор Мораес) и др.

Гражданами Украины становились и российские граждане — участники АТО, спортсмены, бизнесмены, журналисты и даже депутаты Госдумы РФ. По разным оценкам, новый паспорт получило около 19 тысяч россиян. Эти случаи не вызывали резкого неприятия у украинского общества до февраля 2022 года. Сегодня появление любой информации о попытках получения россиянами украинского гражданства превращается в широкомасштабный скандал.

Болевой рефлекс украинцев можно понять: еще во времена Виктора Януковича украинское гражданство было предоставлено многим россиянам, которые попали в высшие эшелоны власти, получили доступ к конфиденциальной информации государственного уровня, а впоследствии оказались «рукой Москвы» в самом прямом смысле этого слова.

К примеру, бывший министр обороны Украины в правительстве Януковича Дмитрий Саламатин, получивший украинское гражданство в 2005 году, после Майдана выехал в Россию, а в 2019 году стал обвиняемым за государственную измену в пользу России.

До сих пор массу вопросов вызывает и законность предоставления Януковичем в 2012 году украинского гражданства российскому бизнесмену Вадиму Новинскому — бизнес-партнеру Рината Ахметова и бывшему народному депутату Верховной Рады. Он тоже неоднократно обвинялся в продвижении российских интересов, особенно по церковной линии.

После Майдана россияне тоже получали новое гражданство, как это было с Марией Гайдар или Ильей Пономаревым. Такие решения были откликом на эмиграцию из России по политическим мотивам.

Но самая яркая история — получение украинского паспорта журналистом Александром Невзоровым. Об этом событии первым объявил советник главы МВД Антон Геращенко. Секретарь СНБО Алексей Данилов эту информацию опроверг, но впоследствии сам Невзоров продемонстрировал украинский паспорт.

На этом фоне слухи о попытках получения украинского паспорта одиозными российскими олигархами типа Михаила Фридмана ради ухода от международных санкций вызывают взрывной эффект в украинском обществе.

Правовая сторона вопроса

Чаще всего в качестве аргументов против звучат такие: претендент на гражданство не прожил в Украине минимум 5 лет и не сдал экзамен на знание украинского языка.

На самом деле украинское законодательство учитывает разные причины предоставления гражданства, помимо прав, связанных с рождением или семейными обстоятельствами. В частности, могут получить гражданство беженцы, контрактники в Вооруженных силах Украины или иностранцы, имеющие значительные заслуги перед Украиной. Отдельно упомянуты граждане страны-агрессора, подвергавшиеся преследованиям на родине, что должно быть подтверждено справкой из украинского консульства или МИДа.

На иностранцев, получающих гражданство за значительные заслуги, что представляет государственный интерес (к таким относится Невзоров), не распространяются требования о знании языка и сроках проживания в стране. Единственное обязательное требование ко всем претендентам — отказ от второго (родного) гражданства.

Свое негативное отношение к кейсу Невзорова украинцы объясняют просто: почему иностранцы, воюющие за Украину, годами ждут украинских паспортов, а одиозные журналисты получают их на блюдечке без всяких проволочек. При этом упускается из виду тот факт, что это разные типы гражданства, и для их предоставления применяются разные процедуры. Хотя законодательство не предусматривает рассмотрения заявок на гражданство «в порядке общей очереди», такой разнобой по срокам действительно выглядит очень несправедливо.

Тем не менее, во избежание будущих эксцессов, президент Зеленский поручил разработать вопрос обязательного экзамена на получение украинского гражданства. Будет ли касаться это требование особых случаев предоставления гражданства, пока неизвестно.

«Хорошие русские»

Не последнее место в этих дискуссиях занимает вопрос «хороших русских» (термин придуман оппозиционными российскими эмигрантами). Значительная часть украинцев считают, что все россияне одним миром мазаны и никакие заслуги за публичную поддержку Украины им не помогут.

Парадоксально, что, с другой стороны, отторжение «хороших русских» связано с претензиями, что россияне открыто не протестуют против войны с Украиной. И по факту выходит, что протестующие приравниваются к молчащим. Иными словами, с точки зрения украинцев, существует коллективная вина и коллективная ответственность всех россиян за действия режима своей страны (хотя это разные понятия).

Проблема этого подхода в том, что таким образом ответственность конкретных лиц в Кремле, принимающих решения, тонким слоем размазывается по всем 140 миллионам соотечественников. В психологии значительное снижение уровня ответственности конкретных лиц путем распределения вины на группу людей называется «диффузией ответственности».

Здесь есть и обратная сторона, объясняющая высокий уровень общественной поддержки «специальной военной операции» в Украине: любой сторонник впоследствии может сослаться на то, что так думало большинство, а оно не может ошибаться.

Не пассив, но актив?

Тем не менее, такой радикальный подход не принимает во внимание медийную сторону кейса. Тот же Невзоров имеет в ютубе почти 2 млн подписчиков, а его ролики в поддержку Украины могут набрать сотню тысяч просмотров буквально за несколько часов.

Чем россияне, служащие контрактниками в ВСУ, лучше россиян — журналистов или политиков, и больше заслуживают украинского гражданства — нет ответа. И чем телеведущий Матвей Ганапольский (гражданин Украины с 2016 года) лучше журналиста Александра Невзорова — тоже. Но ответы на эти вопросы лежат не в плоскости логики или права, а моральных ценностей.

В отличие от Ганапольского, Невзорову вменяют довольно неприглядные факты в профессиональной биографии — глорификация ОМОНа, пытавшегося в 1991 году подавить антисоветское восстание в Вильнюсе, которое журналист назвал «фашизмом» (за что принес покаяние уже в 2022 году). За эти репортажи ему до сих пор запрещен въезд в Литву.

Будучи корреспондентом на Чеченской войне, Невзоров пропагандировал действия российских солдат и демонизировал восставших чеченцев. Наконец, в 2012 году он попал в списки доверенных лиц Путина на выборах президента РФ, и для украинцев это уже красная линия, которую никакие последующие заслуги не закрасят.

Однако все эти дискуссии свидетельствуют об одном: украинский паспорт приобретает важное гуманитарное значение — это и награда, и демонстрация престижа гражданства, и защита от преследования. Правда, далеко не все украинцы с этим согласны.