Американский писатель Стивен Кинг занял первое место в списке наиболее издаваемых авторов художественной литературы в России за первое полугодие 2022 года. Это следует из данных Российской книжной палаты.

В целом тираж проданных книг Кинга в России с начала года составил более 1 млн экземпляров, что почти в два раза превышает показатель по продаже книг Федора Достоевского, тираж которого за полгода составил 577,6 тыс. книг. За ним следует Агата Кристи (тираж 454 тыс.), Эрих Мария Ремарк (424 тыс.), Нора Сакавич (375 тыс.), Джейн Остин (285,5 тыс.). Также в список вошли Луиза Мэй Олкотт, Дарья Донцова, Джордж Оруэлл, Татьяна Устинова, Катерина Сильванова и другие.

Среди авторов детской литературы лидирует Джоан Роулинг, тираж книг которой составил 752 тыс. экземпляров, следом идут Холли Веб с 556 тыс. экземпляров, Корней Чуковский — 489 тыс., Александр Пушкин — 323 тыс. и Елена Ульева — 318 тыс.

В конце марта, после вторжения России в Украину Кинг официально приостановил сотрудничество по всем новым контрактам в России. Последним его выпущенным в России романом стал детектив «Билли Саммерс», который появился в магазинах 6 апреля. «Права на все ранее купленные произведения остаются за «АСТ» на все время действия контрактов (ближайшие 3–4 года), а вот новых романов и продления истекших прав какое–то ближайшее время действительно не будет», — заявил по этому поводу представитель издательства.

Кинг является самым издаваемым автором в России уже в течение трех лет, а с 2015 года он входил в топ–5 авторов по количеству выпущенных в стране книг. Совокупный тираж проданных с 2016 года книг Кинга в России, по данным «АСТ», составил почти 6,7 млн экземпляров. Самым продаваемым за указанный период стал роман «Оно», всего россияне раскупили 393 тыс. экземпляров этого произведения.

Он стал не единственным представителем сферы культуры, кто заявил о прекращении деятельности в России из-за ситуации в Украине. Аналогичные заявления сделали, в том числе, музыканты Игги Поп, группы Placebo и Iron Maiden, голливудские киностудии Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount, стриминговый сервис Netflix и так далее.