Самолет с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и сопровождающей делегацией прибыл в Анкару, приземлившись в аэропорту Эсенбога. На церемонии встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сопровождали министр обороны Яшар Гюлер, глава президентского управления коммуникаций Бурханеттин Дуран, губернатор Анкары Васип Шахин и другие официальные лица.

«‎Хочу поблагодарить Вас за гостеприимство. Для меня большая честь, что Вы специально прибыли в аэропорт для встречи. Между нашими странами нет никаких противоречий», — заявил глава Казахстана, отметив, что две страны связывают не только дружба, но и плодотворное сотрудничество.

Во вторник главы государств проведут переговоры, направленные на дальнейшее укрепление расширенного стратегического партнерства в рамках пятого заседания Совета высокого уровня по стратегическому сотрудничеству между странами.

Переговоры пройдут в президентской резиденции, где стороны обсудят развитие «усиленного стратегического партнерства» и меры по его углублению. Также запланирован обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

По итогам встречи ожидается подписание ряда двусторонних документов, которые укрепят договорную базу турецко-казахстанских отношений, сообщил ранее глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.