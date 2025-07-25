Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что его правительство совместно с США рассматривает «альтернативные способы» для освобождения заложников из сектора Газа и победы над ХАМАС. «Вместе с американскими союзниками мы ищем другие пути вернуть наших людей домой <...> и обеспечить стабильный мир», — говорится в заявлении канцелярии главы правительства.

На фоне продолжающегося давления со стороны семей пленных и оппозиции, которые настаивают на необходимости прямой сделки с ХАМАС, Нетаньяху не уточнил, какие именно альтернативы обсуждаются. Его заявление прозвучало на следующий день после отзыва из Дохи израильской переговорной группы — к аналогичному шагу накануне прибег Вашингтон, о чем спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

По словам Уиткоффа, решение принято после ответа ХАМАС, который якобы «демонстрирует отсутствие доброй воли к прекращению огня». Он добавил, что Вашингтон теперь также рассматривает альтернативные пути возвращения заложников и стабилизации ситуации в Газе.

ХАМАС же заявляет о готовности отпустить всех израильских пленных «одним этапом» в обмен на прекращение войны и вывод израильских войск. По оценке Тель-Авива, в Газе остаются около 50 заложников, из которых порядка 20 могут быть живы.

Последняя серия непрямых переговоров Израиля и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США продолжались в Дохе с 6 июля.