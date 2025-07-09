Папа Римский Лев XIV принял в среду президента Украины Владимира Зеленского в своей резиденции в Кастель-Гандольфо близ Рима, где они обсудили продолжающийся конфликт и «настоятельную необходимость справедливого и прочного мира», сообщила пресс-служба Ватикана.

В заявлении Ватикана говорится: «Во время сердечной беседы была подтверждена важность диалога как предпочтительного средства прекращения боевых действий». Папа Лев XIV выразил «свою скорбь по поводу жертв» и «возобновил свои молитвы и близость к украинскому народу», призвав к «усилиям, направленным на освобождение пленных и поиск компромиссных решений».

Понтифик также «подтвердил готовность принять представителей России и Украины в Ватикане для переговоров».

Россия ранее отклонила это предложение: министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что двум православным странам неуместно проводить переговоры в Ватикане.