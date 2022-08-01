Среди россиян в июле в десять раз по сравнению с 2021 годом вырос спрос на поступление в зарубежные университеты, пишет «Коммерсант».

Хотя список самых востребованных специальностей не изменился, география зарубежных вузов расширилась: к самым популярным университетам добавились учебные заведения стран, куда легче улететь и где проще получить визу.

Из-за этого российские студенты стали все чаще интересоваться вузами в Китае, Японии, ОАЭ, Турции, Таиланде, Малайзии, Сингапуре, Перу и Португалии. «Там, где раньше процент выезжающих на обучение в высших учебных заведениях был небольшой, сейчас он вырос, наверное, раз в пять», — заявила изданию генеральный директор компании AcademConsult Ирина Следьева.

При этом наиболее востребованными специальностями в зарубежных вузах на 2023 год у россиян остались науки, технологии, IT и естественнонаучные дисциплины. При этом, по словам собеседников «Коммерсанта», будущим студентам для учебы за рубежом может не хватить обычных занятий с репетитором, им приходится ходить на специальные курсы.

Интересуются россияне и репетиторами для поступления в отечественные вузы. Чаще всего для школьников ищут педагогов по английскому, математике, русскому языку, физике и обществознанию. Как сообщает компания «Репетитор.ру», стоимость занятий у многих из них, как и в прошлом году, составляет 500 — 4 тыс. рублей за урок в зависимости от опыта преподавателя и целей обучения. При этом платежеспособность абитуриентов и их семей из-за кризиса уменьшилась настолько сильно, что немало стало и тех, кто не готов платить за занятие даже 500 руб.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2022 года россияне сократили расходы на онлайн-образование для своих детей. Если год назад средний чек был 8415 рублей, то по итогам аналогичного периода этого года он составил 6642 рубля, что эксперты связали со снятием коронавирусных ограничений.

В июле российские вузы также постоянно фиксировали увеличение числа иностранных студентов. За пять лет число поступающих иностранцев выросло на 64 тыс. человек. В 2017/18 учебном году в России училось 260 тыс. иностранных студентов, а в 2021/022 — уже 324 тыс. Самой популярной формой обучения, которую выбирают иностранцы в России, был бакалавриат. Директор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина предположила, что падения числа студентов-иностранцев в России из-за «спецоперации» в Украине «ждать не стоит»: «Студенты из стран Восточной Европы, Прибалтики, Украины в последние годы к нам не ехали. А из стран СНГ к нам активно едут — из Таджикистана или Казахстана, притом едут не в столичные вузы, а, например, в Барнаул, Иркутск, Новосибирск, Челябинск, Оренбург. Этот поток не сократится».