В России в первый раз с февраля текущего года было зафиксировано слабое восстановление грузоперевозок по железной дороге, пишут «Ведомости».

До этого этот показатель только снижался, а падение погрузки на сети РЖД в июле к аналогичному месяцу прошлого года составило 5,5%. Это на 1 п. п. меньше, чем в июне, когда погрузка снизилась на 6,5% год к году.

За последний месяц на железнодорожные сети было погружено 102,1 млн т против 100 млн т в июне. «Это все еще ниже, чем годом ранее, но отставание сократилось», — сообщается в Telegram-канале РЖД. Падение погрузки было связано с прекращением перевозок в направлении Украины и снижении экспортных потоков в страны Запада.

В июле продолжали ощущаться инфраструктурные ограничения на железной дороге на традиционных экспортных направлениях — при отгрузке в сторону портов Дальневосточного и Азово-Черноморского бассейнов, согласился источник «Ведомостей». Были ограничения и на обслуживающей ЦФО Московской железной дороге.

В итоге совокупное сокращение погрузки на сети РЖД за семь месяцев текущего года составило 3,2%, она упала до 716,9 млн т. По данным РЖД, за последний месяц выросла погрузка стройматериалов до 13,2 млн т (+10,9% к июлю 2021 г.), зерна — до 1,5 млн т (+15,4%), а также нефти и нефтепродуктов — до 18 млн т (+1,7%). Возврат квот на вывоз угля из Кузбасса стимулировал восстановление его погрузки на железной дороге, и за месяц снижение погрузки угля составило 8% к июлю 2021 года (27,5 млн т).

Погрузка железной руды показала негативную динамику: в июле падение составило 12% (9,3 млн т) против снижения на 4% месяцем ранее. Это объясняется снижением экспорта из-за падения выпуска стали на мировых рынках, уверен заместитель гендиректора ИПЕМа Владимир Савчук.

Кроме того, с марта правительство России ограничивает вывоз лома за рубеж через квотирование (квота для беспошлинного вывоза на июнь — июль составляла 540 тыс. т). В итоге погрузка лома упала в июле 2022 года на 40% (менее чем до 1 млн т), а погрузка лесных грузов продолжает сокращаться: в июле падение год к году составило 34,2% (до 2,5 млн т) против падения на 25% в июне.