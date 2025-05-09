А Израиль и дальше идет по стопам нацистов
ПОЛИТИКА
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А Израиль и дальше идет по стопам нацистовИзраиль разработал новый план оккупации Газы: захватить больше земель и переселить палестинцев на юг сектора. Власти Газы уверены, что под видом гуманитарной помощи Тель-Авив пытается создать изоляционные лагеря, похожие на нацистские концлагеря
А Израиль и дальше идет по стопам нацистов / TRT Russian
9 мая 2025 г.

Бесчеловечные действия

«Газа будет стерта с лица земли, а гражданское население перемещено на юг, в так называемую гуманитарную зону, свободную от ХАМАС, откуда они начнут массовую миграцию за границу», — заявил ультраправый министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, выступая в одном из поселений на оккупированном Западном берегу.

Он добавил, что «Израиль навсегда оккупирует Газу», и «победа Израиля над ХАМАС возможна лишь при полном уничтожении Газы».

Накануне кабинет министров Израиля утвердил план расширения атак на сектор Газа. Он включает в себя оккупацию новых районов, расширение так называемых «буферных зон», а также принудительное перемещение палестинского населения на юг эксклава.

Согласно принятому документу, израильская армия не планирует вывод войск с уже занятых территорий.

В секторе Газа правительство обвинило Тель-Авив в намерении создать лагеря принудительной изоляции для палестинцев, в качестве предлога используя контроль над распределением гуманитарной помощи в рамках систематической стратегии изоляции, «осуществляемой с грубейшими нарушениями всех норм международного права». Они подчеркивают, что эти лагеря подобны нацистским концлагерям.

В пресс-службе Газы осудили израильские действия, отметив, что они «неприемлемые и бесчеловечные», а также «противоречат основополагающим принципам справедливости и человеческого достоинства».

Власти сектора Газа уверены, что Израиль будет использовать гуманитарную помощь в качестве «инструмента блокады, голода и порабощения». По их словам, палестинский народ «будет всеми доступными средствами сопротивляться этим преступным планам».

Правительство Газы призвало международное сообщество и все гуманитарные, юридические и правозащитные организации выполнить свои юридические и моральные обязательства и немедленно вмешаться, чтобы остановить «продолжающийся фарс и положить конец систематическому хаосу, который оккупанты создают против народа в секторе Газа».

Отдельный призыв адресован арабским и исламским странам, чтобы они «взяли на себя историческую и гуманитарную ответственность и остановили геноцид, голод и изоляцию, чтобы защитить палестинский народ».

В заявлении пресс-службы отмечается, что со 2 марта, когда Израиль закрыл пограничные переходы в Газе, гуманитарный кризис в секторе усугубился из-за острой нехватки продовольствия, медикаментов, топлива и чистой воды.

По данным палестинских органов здравоохранения, 57 человек, в основном дети, умерли от голода, и ожидается, что число жертв будет расти.

В отчете Всемирного банка сообщается, что в настоящее время 2,4 млн жителей Газы почти полностью зависят от гуманитарной помощи после 20 месяцев геноцида и блокады, которые подорвали экономику и инфраструктуру сектора Газа.

Фильтрация всех въезжающих

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разместил в соцсетях видеообращение, в котором рассказал о решении нарастить военное давление на ХАМАС. Эти инициативу поддержали все члены военно-политического кабинета страны.

Впоследствии его советник Дмитрий Гендельман сообщил, что в отличие от прежних военных операций, в этот раз «речь идет не о точечных рейдах, а о полном захвате территорий и установлении на них устойчивого контроля».

Операцию назвали «Колесница Гедеона» в честь персонажа Ветхого Завета, который с небольшим войском одолел силы мадианитян.

В израильских СМИ это представляется так: будет осуществлено масштабное перемещение большей части населения Газы в «зону, свободную от ХАМАС» в Рафах на юге сектора. Причем переселение затронет всех людей, проживающих в секторе, то есть свыше 2 млн человек. Израильская армия будет проводить «фильтрацию всех въезжающих», пытаясь выявить возможных бойцов ХАМАС.

В районах, из которых переместят население, будут проводить зачистки, а также лишат ХАМАС доступа к гуманитарной помощи. Предполагается «инспекция всех грузов на границе с Египтом и выдача помощи напрямую представителям отдельных семей, а не распределение со складов».

18 марта Израиль опять начал боевые действия в Газе. В ХАМАС заявили, что Тель-Авив «возобновил войну на уничтожение», а также ведет «войну голодом». Одновременно с этим в начале марта Израиль прекратил поставки гуманитарной помощи и электроэнергии в сектор.

В ООН подсчитали, что в течение последующих трех-четырех недель запасы продовольствия могут полностью закончиться.

Израиль планирует начать спецоперацию не ранее 16 мая, когда президент США Дональд Трамп должен завершить свою поездку на Ближний Восток.

В Тель-Авиве и раньше звучали идеи о переселении палестинского населения из Газы. В конце марта кабинет министров Израиля одобрил создание управления по вопросам добровольной эмиграции жителей Газы. Вскоре после этого была запущена пилотная программа по отправке палестинцев в Индонезию в качестве трудовых мигрантов.

Военные преступления Израиля в Газе

За время войны Израиля в Газе ООН, Human Rights Watch, Amnesty International неоднократно сообщали о военных преступлениях Тель-Авива в секторе.

Палестинские женщины, дети и мужчины, находясь под стражей, подвергались изнасилованиям, пыткам, им наносили увечья, на них оказывалось психологическое давление.

По словам палестинцев, их пытали, избивали дубинками, окунали в ледяную воду, лишали пищи и лекарств, подвергали физическим, психологическим унижениям, а также сексуальному насилию.

«Ситуация там более ужасающая, чем все, что мы слышали об Абу-Грейб и Гуантанамо», — описывал происходящее адвокат одного из палестинских заключенных, который находился в следственном изоляторе Сде-Теймане.

Турция постоянно призывает мировое сообщество обратить внимание на военные преступления, которые осуществляют израильские власти в секторе Газа. Летом 2024 года эксперты ООН, проводившие собственное расследование, пришли к выводу, что действия израильской армии носят признаки целого ряда преступлений против человечности, включая массовое истребление людей, жестокое и бесчеловечное обращение, применение пыток. Однако ситуация с тех пор не улучшилась.

Израиль лишь отвергает сделанные выводы, обвиняя экспертов ООН в «систематической антиизраильской дискриминации».

 

 

 

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