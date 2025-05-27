Ирландия намерена стать первым государством Евросоюза, которое введет запрет на импорт товаров из незаконных израильских поселений на оккупированных палестинских территориях. Вице-премьер Симон Харрис подтвердил, что правительство представит соответствующий законопроект уже на этой неделе, назвав его ответом на «масштабы и серьезность» гуманитарного кризиса в Газе и блокирование доступа к гуманитарной помощи.

Законопроект предусматривает уголовную ответственность за ввоз продукции из незаконных поселений на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме — территориях, которые международное право признает палестинскими. При этом запрет не будет распространяться на продукцию, произведенную в пределах международно признанных границ Израиля.

Объемы торговли с оккупированных территорий незначительны — всего €685 тыс. в период с 2020 по 2024 год, в основном это сельхозпродукция: финики, оливки и цитрусовые. Тем не менее, шаг рассматривается как важный политический сигнал.

«Это первый случай, когда страна ЕС переходит от слов к делу, подкрепляя осуждение незаконных поселений конкретными мерами», — заявил Конор О’Нил, глава отдела политики и адвокации Christian Aid Ireland, принимавший участие в разработке первоначального варианта законопроекта в 2018 году вместе с независимым сенатором Фрэнсис Блэк.

Хотя торговая политика относится к компетенции ЕС, Ирландия ссылается на решение Международного суда от 2023 года, согласно которому государства обязаны предотвращать торговлю и инвестиции, способствующие сохранению незаконной оккупации.

Еврокомиссия заявила, что пока не получила текст законопроекта, но представит свою позицию после его принятия парламентом Ирландии и официальной передачи в Брюссель.

Ожидается, что обсуждение документа в парламентских комитетах начнется этим летом, а сам закон может вступить в силу в течение года. «Мы хотим предпринять действенные шаги… но если бы ЕС выступил единым фронтом, это имело бы куда больший эффект», — отметил Харрис.



