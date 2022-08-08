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Спутник Türksat 6A запустят во II квартале 2023 года
Первый турецкий телекоммуникационный спутник будет выведен на орбиту во II квартале следующего года. Ранее был запущен спутник связи Türksat 5A
Спутник Türksat 6A запустят во II квартале 2023 года
Фото: Anadolu / Others
8 августа 2022 г.

Запуск первого телекоммуникационного спутника турецкой разработки Türksat 6A намечен на второй квартал 2023 года. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилогу во время визита на площадку Главного управления аэрокосмической промышленности Турции. Там продолжается процесс создания спутника Türksat 6A, пишет Anadolu.

Министр добавил, что, таким образом, Турция войдет в десятку стран, чьи спутники отечественной разработки запущены на орбиту Земли. За последние 20 лет в сферу коммуникаций Турции было вложено $183 млрд, что позволило стране реализовать крупные проекты, уточнил он. По словам Караисмаилогу, важные исследования в аэрокосмической сфере продолжаются Анкарой и сегодня.

«Турция — одна из немногих стран, запустивших в космос за год сразу два современных телекоммуникационных спутника, — отметил министр. — В начале прошлого года Турция запустила в спутник связи Türksat 5A, а Türksat 5B был запущен в конце 2021 года».

В прошлом году Турция впервые экспортировала свою разработку в космической сфере — спутник, созданный компанией Turkish Aerospace Industries (TAI) для Аргентины. Дочерняя компания TAI GSATCOM Space Systems Inc., созданная совместно с аргентинской компанией INVAP S.E., работала над спутниковыми технологиями с высокой выходной мощностью для национальной телекоммуникационной компании Аргентины ARSAT S.A. В рамках этого проекта TAI также поставила аргентинскому заказчику несколько спутниковых подсистем, различное оборудование и инженерные услуги.

Глава оборонной промышленности Турции Исмаил Демир отмечал, что эта сфера на нынешнем этапе вносит большой вклад в реализацию Национальной космической программы и развитие сотрудничества с зарубежными партнерами в области космоса.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на презентации Национальной космической программы заявил, что в честь 100-летия Республики планируется к концу 2023 года запустить в космос гибридную ракету отечественного производства. Эрдоган отмечал, что само по себе обнародование программы — это «поворотный момент в истории страны» и «результат длительного планирования и множества усилий» и что она охватывает реальные и одновременно конкурентные цели. «Желаю, чтобы эта карта привела нашу страну в высшую лигу в глобальной космической гонке», — заключил президент. По его словам, основная и самая важная миссия программы — высадка аппарата на Луне в год столетия Турецкой Республики.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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