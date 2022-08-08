Запуск первого телекоммуникационного спутника турецкой разработки Türksat 6A намечен на второй квартал 2023 года. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилогу во время визита на площадку Главного управления аэрокосмической промышленности Турции. Там продолжается процесс создания спутника Türksat 6A, пишет Anadolu.

Министр добавил, что, таким образом, Турция войдет в десятку стран, чьи спутники отечественной разработки запущены на орбиту Земли. За последние 20 лет в сферу коммуникаций Турции было вложено $183 млрд, что позволило стране реализовать крупные проекты, уточнил он. По словам Караисмаилогу, важные исследования в аэрокосмической сфере продолжаются Анкарой и сегодня.

«Турция — одна из немногих стран, запустивших в космос за год сразу два современных телекоммуникационных спутника, — отметил министр. — В начале прошлого года Турция запустила в спутник связи Türksat 5A, а Türksat 5B был запущен в конце 2021 года».

В прошлом году Турция впервые экспортировала свою разработку в космической сфере — спутник, созданный компанией Turkish Aerospace Industries (TAI) для Аргентины. Дочерняя компания TAI GSATCOM Space Systems Inc., созданная совместно с аргентинской компанией INVAP S.E., работала над спутниковыми технологиями с высокой выходной мощностью для национальной телекоммуникационной компании Аргентины ARSAT S.A. В рамках этого проекта TAI также поставила аргентинскому заказчику несколько спутниковых подсистем, различное оборудование и инженерные услуги.

Глава оборонной промышленности Турции Исмаил Демир отмечал, что эта сфера на нынешнем этапе вносит большой вклад в реализацию Национальной космической программы и развитие сотрудничества с зарубежными партнерами в области космоса.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на презентации Национальной космической программы заявил, что в честь 100-летия Республики планируется к концу 2023 года запустить в космос гибридную ракету отечественного производства. Эрдоган отмечал, что само по себе обнародование программы — это «поворотный момент в истории страны» и «результат длительного планирования и множества усилий» и что она охватывает реальные и одновременно конкурентные цели. «Желаю, чтобы эта карта привела нашу страну в высшую лигу в глобальной космической гонке», — заключил президент. По его словам, основная и самая важная миссия программы — высадка аппарата на Луне в год столетия Турецкой Республики.