В России по итогам первого полугодия на 350% взлетел спрос на физическое золото, подсчитали эксперты World Gold Council. 12 тонн слитков и монет купили граждане, которых на вложения в золото активно стимулировало государство. Эти инвестиции, безусловно, имеют свои преимущества и могут стать прибыльным и долгосрочным вложением, но также — принести убытки. Так, чтобы обесценить «золотой кирпич» — достаточно царапинки…

Почему вырос спрос?

С февраля спрос на золото вырос и сохраняется на высоком уровне, потому как колебания курса рубля слабо предсказуемы, а риски в экономике и политической жизни остаются очень высокими, объясняет аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева.

2 марта премьер Михаил Мишустин говорил: «Такие вложения (в золото — прим. редакции) могут стать хорошей альтернативой покупке валюты». Фактически в то же время глава Минфина Антон Силуанов называл золото «идеальной альтернативой» доллару. Американская валюта волатильна, подвержена рискам и «не может составить достойной конкуренции драгоценным металлам», объяснял он.

Особенно спрос на слитки увеличился после введения серьезных налоговых послаблений. Ранее при покупке золотого слитка в банке необходимо было платить 20-процентный НДС. При реализации слитка возврат уплаченного налога был невозможен. Эти затраты делали операции со слитками невыгодными для граждан. Помимо этого, в июне был отменен налог с прибыли при продаже золотых слитков (НДФЛ в размере 13%).

Сколько золота покупают?

В итоге всего за пять месяцев текущего года клиенты Сбербанка приобрели 10,9 т золотых слитков, узнал «Коммерсант». О продаже клиентам 2 т золота в слитках в середине апреля сообщал ВТБ, более свежие данные банк пока не раскрыл. В других крупных банках (РСХБ, МКБ, Совкомбанке) также отмечают «высокий спрос на золото» в последние месяцы и также не раскрывают валовых показателей. ПСБ за последние четыре месяца продал 1 т золотых слитков клиентам сегмента Private Banking.

В пояснительной записке к законопроекту об отмене НДС отмечалось, что потенциальный спрос со стороны граждан на драгоценные металлы в слитках может достигать до 50 т в год: это 15% от производства. При этом, по оценке руководителя аналитического центра Sokolov Алины Колпаковой, 10-11 т в год могут быть востребованы в небольших слитках, весом до 20 г.

Какие слитки востребованы и у кого?

Эксперты делают вывод, что пока активно закупаются драгметаллом в основном богатые россияне, поскольку значительная доля проданного за эти месяцы золота пришлась на крупные слитки: по действующим условиям золотой слиток в 13 кг стоит дешевле, чем несколько мелких, которые в совокупности весят столько же. «Состоятельные клиенты зачастую предпочитают хранить в физическом золоте до 20% своего портфеля», — отметил директор департамента частного капитала ПСБ Евгений Сафонов.

Так, «Коммерсант» пишет, что в ВТБ продавали слитки даже по 100 кг. Клиенты МКБ интересовались стандартными слитками объемом от 11 кг до 13 кг. В Совкомбанке клиенты чаще всего приобретали мерные слитки в 1 кг и стандартные слитки, весом 12,5 кг. В Россельхозбанке лидерами продаж были слитки в 5 г и 10 г. «Количество пятиграммовых слитков составило 17% от общего числа проданных слитков за прошедшие четыре месяца. Популярны также килограммовые слитки», — отмечают в банке.

При этом в Сбербанке настаивают, что в настоящее время «спрос на большие слитки 1 кг и выше постепенно успокаивается, а на слитки более мелких номиналов остается высоким». Правда, эксперты предупреждают: вложения в золотые слитки — это долгосрочная инвестиция, даже с учетом снятия налоговых ограничений.

Сколько у золота минусов?

Покупка слитков — это больше вопрос сохранения сбережений, нежели получения крупного дохода, указал «Известиям» финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев. Заметный доход от вложения в золотые слитки наблюдается в долгосрочной перспективе — более 10 лет. Кроме того, инвестиции в слитки не приносят пассивного дохода, как, например, акции, облигации, паевые фонды, депозиты. Это может быть проблемой, если клиент ищет способ пассивного дохода за счет инвестиций.

Принципиальный момент заключается и в том, что банки выкупают слитки в ограниченном количестве отделений и преимущественно — свои слитки. При этом цена покупки на 15–25% ниже цены продажи. Сейчас рассчитывать на рост стоимости золота можно лишь с учетом обесценивания российской валюты.

Кроме того, для продажи необходимо обеспечить экспертизу и идеальное состояние «драгоценного кирпича». «Повреждение слитка, даже небольшая царапина, моментально радикально его обесценивает», — обращает внимание главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

Также надо иметь в виду, что из-за высоких цен и стоимости золотые слитки подвержены краже — хранить их лучше в надежном месте, например в сейфе, что несет ряд неудобств, отметил финансовый аналитик Сагалаев. А еще лучше — в банке, но за эту услугу придется платить. Сагалаев, кстати, замечает, что альтернативы, такие как золотые счета, золотые биржевые инвестиционные ETF-фонды, не создают проблем с хранением, поскольку представляют собой инвестиции в «бумажное» золото.

Как упала цена?

Есть еще одно «но», о котором сейчас предпочитают молчать и власти, и банки. Те, кто покупал на пике санкционной паники, вскоре обнаружили, что их золото стремительно обесценивается, пишет The Moscow Times. С 7,7 тысячи рублей за грамм 11 марта учетная цена аффинированного золота, установленная ЦБ РФ, рухнула на 56% — до 3,4 тысячи рублей на 5 августа.

В результате объем золота, который оказался на руках у физлиц к концу первого квартала и стоил на тот момент 33,7 млрд рублей, к 5 августа упал в цене до 22,2 млрд рублей. Посчитанный изданием убыток за этот период составил, таким образом, 11,5 млрд рублей, согласно официальным котировкам ЦБ.

Но бум на золото все равно не стихает. «Дополнительную поддержку продажам будет оказывать активизация процесса девалютизации, что может привести часть средств из накопленных валютных запасов населения (по недавней оценке ЦБ РФ около 85 млрд долларов) на рынок золота», — добавляет аналитик по товарным рынкам Лукичева.

Что в итоге?

Из положительных сторон инвестирования в золотые слитки стоит отметить, что стоимость золота несильно падает и колеблется даже во время кризиса по сравнению с другими активами, например акциями, сказал Сагалаев. Золото также отличается устойчивым ростом стоимости. «Таким образом, это хороший защитный актив и средство сбережения», — подчеркнул аналитик.

Он объяснил: «Исторические данные показывают, что золото хорошо справляется с инфляцией во время экономических максимумов и минимумов. Если валюта практически не имеет ценности, цены на золото будут расти просто потому, что оно будет оцениваться в той же денежной единице. Это означает, что золото является одним из лучших способов защиты от инфляции».

Кроме того, золото и золотые слитки могут быть использованы в качестве залога для обеспеченных кредитов. Практика показывает: бизнесу легче получить кредит под золото, потому что это материальный актив с высокой стоимостью. Простым же россиянам следует помнить, что золотые слитки приравниваются к имуществу, поэтому при сделке с ними можно воспользоваться соответствующим налоговым вычетом.