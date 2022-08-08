В Узбекистане создадут Международную шахматную школу, соответствующее постановление «О дополнительных мерах по дальнейшей популяризации и развитию шахмат» подписал президент страны Шавкат Мирзиёев.

Новая школа появится на территории базы отдыха «Тудакуль» в Кызылтепинском районе Навоийской области. Она должна стать учебно-тренировочной базой для «подготовки шахматистов мирового уровня, способных достойно защищать честь Узбекистана в международных и региональных соревнованиях разного уровня — Шахматной олимпиаде и Азиатских играх, чемпионатах мира и Азии, универсиадах и других соревнованиях». В школе будут организованы ежегодные сезонные лагеря, тренинги и мастер-классы для молодых шахматистов с участием всемирно известных международных гроссмейстеров.

Со следующего года на базе школы будет проводиться финальный этап ежегодного международного турнира по шахматам на приз президента Узбекистана.

Также в 2023 году в стране будут запущены пять новых шахматных турниров — «Рокировка» (для молодежи во всех регионах страны), «Нуронийлар» (для представителей старшего поколения), «Чексиз имкон» (для шахматистов с инвалидностью), Women’s Chess Championship (для женщин, призовой фонд составит $50 тысяч) и Uzbekistan Chess Open. В последнем участие смогут принять шахматисты из стран-членов СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и Организации тюркских государств.

Со следующего учебного года в школах, вузах и региональных центрах молодежи также будут открыты шахматные кружки, а в общественных местах и парках отдыха создадут шахматные площадки.

За победы в международных соревнованиях для шахматистов и их тренеров предусмотрены денежные призы. Так, для занявших первое, второе и третье места Всемирной шахматной олимпиады размер премий составит $54,5 тыс., $27,2 тыс. и $13,6 тыс. соответственно. Вознаграждения получат и тренеры — до $27 тыс. За призовые места на соревнованиях всемирного масштаба, проводимых Международной федерацией шахмат, размер премий достигнет $2 тыс., $4 тыс. и $8,1 тыс. Также награды получат призеры и победители Азиатских турниров — по $477, $954 и $1909 соответственно. За звание гроссмейстера положена награда в $2727.

В прошлом году 17-летний Нодирбек Абдусатторов, который стал чемпионом мира по быстрым шахматам (рапиду), по указу президента Узбекистана получил государственную премию «Мард ўғлон» («Отважный юноша») и двухкомнатную квартиру в Ташкенте. Абдусатторов стал самым молодым чемпионом мира по рапиду в истории, обыграв действующего чемпиона мира по шахматам, норвежца Магнуса Карлсена и россиянина Яна Непомнящего. За победу в чемпионате Абдусатторов получит $60 тыс. призовых.