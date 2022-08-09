Для Центрального командования США (Centcom) и Белого дома присутствие террористической организации РПК на севере Ирака, особенно в разгар вторжения в Ирак в 2003 году, было очевидным, однако они предпочли тщательно избегать решения этой проблемы.

Хотя США официально считают РПК террористической организацией, Центральное командование ВС США, ответственное за ведение операций на Ближнем Востоке, предпочитает действовать по-своему, когда дело касается РПК, даже если это идет вразрез с официальной политикой Вашингтона в отношении террористической группы.

На прошлой неделе в Centcom выразили соболезнования в связи с гибелью нескольких членов ОНС/РПК, которых Вашингтон считает своим союзником в войне против ИГ. США утверждают, что ОНС и РПК являются отдельными структурами, несмотря на убедительные доказательства того, что они находятся под одним руководством.

Вопреки обещаниям искоренить терроризм, неконфронтационный подход Centcom к РПК выходит за рамки ОНС, которая появилась в 2011 году в начале гражданской войны в Сирии. По словам Мэтью Брайзы, бывшего высокопоставленного сотрудника администрации Буша-младшего, во время американской оккупации Ирака в Centcom не воспринимали РПК как угрозу и даже несколько раз выступали против решений Белого дома «ликвидировать» эту группировку.

Хотя для американских дипломатов и военных время от времени иметь разногласия по тем или иным вопросам — обычное дело, политика Центрального командования в отношении РПК во время вторжения Вашингтона в Ирак была чем-то большим, чем внутренние разногласия, утверждает Брайза.

Во время войны в Ираке Брайза был ведущим экспертом в штабе Совета национальной безопасности, и у него были напряженные отношения с Centcom в связи с присутствием РПК на севере Ирака. «Значительной проблемой являлся отказ Центрального командования от принятия и выполнения приказа президента Буша о ликвидации РПК, являющейся террористической организацией и врагом США, так как убежище группировки было в северном Ираке, который в свою очередь находился под контролем США», — говорит Брайза в интервью TRT World.

РПК, которая привела к десяткам тысяч смертей по всей Турции во время своей десятилетней террористической деятельности против Анкары, с конца 1990-х использовала горы Кандиль на севере Ирака в качестве своей штаб-квартиры. У террористической группировки также есть другие укрытия и военные лагеря на севере Ирака, недалеко от турецкой границы.

Против доктрины Буша

По словам Брайзы, отказ Centcom от решения Белого дома по РПК противоречит доктрине Буша, появившейся после терактов 11 сентября и утверждающей, что человек или любая организация, предоставляющая безопасность или убежище террористам, также виновны в террористических действиях. «Как только США установили бы контроль над северным Ираком, где РПК имеет свою штаб-квартиру и зону проведения операций, они бы нарушили доктрину самого президента Буша, если бы не предприняли меры по устранению террористической угрозы РПК для Турции. Частью моей работы было обеспечение исполнения указа президента Буша всем Центральным командованием», — вспоминает Брайза.

Но в Centcom «сопротивлялись и придумывали оправдания, почему они не могут действовать против РПК в северном Ираке», сетует бывший американский дипломат. В то время как Centcom утверждал, что у них недостаточно войск для борьбы с армией Саддама и РПК в северном Ираке, тогдашний министр обороны Дональд Рамсфелд противоречиво заявлял американскому народу о том, что у США достаточно ресурсов, и им не нужно больше войск для проведения военных операций, говорит Брайза.

«И то, и другое не может одновременно быть правдой», — указывает дипломат. Даже после того, как США окончательно вторглись в Ирак и разгромили армию Саддама, не было никакого прогресса в борьбе с РПК, поскольку в Centcom тогда придумали другие причины, заявляя, что им нужно сосредоточиться на антиамериканском восстании суннитов на западе Ирака, говорит Брайза.

По словам Брайзы, в Centcom также утверждали, что действия против РПК могли привести к нестабильности в северном Ираке.

Мехмет Эмин Коч, бывший офицер турецкого спецназа, который участвовал в трансграничных операциях Турции в северном Ираке в 2000-х, также считает, что Centcom выступал против операций Анкары по борьбе с РПК, утверждая, что это дестабилизирует регион. Koч считает, что во время вторжения Centcom позволил РПК использовать северный Ирак в качестве убежища. «В то время как террористическая организация РПК совершала всевозможные террористические акты вдоль турецко-иракской границы и даже на территории Турции, они (Центральное Командование) создали для РПК безопасное пространство для жизни в горных районах на севере Ирака», — сказал Koч в интервью TRT World.

Турецкая оппозиция вторжению США

Брайза, которому было поручено развивать позитивные отношения с Турцией и некоторыми другими странами во время вторжения США, считает, что политика Centcom в отношении РПК также была частично основана на отказе Анкары в разрешении американским войскам вторгнуться в Ирак через турецкую территорию.

«Это заставило многих в Центральном Командовании разозлиться на Турцию и воспринимать ее не как партнера, с которым можно вести эту войну, а скорее, как препятствие и проблему, которую нужно преодолеть», — говорит Брайза, имея в виду отказ Турции от войны США против Ирака. После этого Центральное командование не хотело делать ничего на благо Турции, указывает он.

В то время как в Centcom, возможно, все еще не простили Анкаре отказ в разрешении американским войскам войти в Ирак через Турцию, многие американские чиновники и эксперты теперь твердо убеждены, что сама оккупация 2003 года была ужасной ошибкой. Многие турецкие аналитики говорят, что Анкара не жалеет о том, что Турция не участвовала в непродуманной войне США против Ирака, который до сих пор не оправился от катастрофических последствий данного вторжения.

«У Турции есть глубокое понимание того, что ухудшение стабильности и мирной обстановки, которое может произойти в соседнем Ираке, может повлиять на нее саму в долгосрочной перспективе. По этой причине Турция заняла позицию против войны в Ираке и посчитала, что в рамках ее национальных интересов было бы уместно остаться в стороне от войны», — говорит Коч.

Как и Брайза, он считает, что турецкая оппозиция вторжению США до сих пор оказывает влияние на связи Анкары и Вашингтона.

Эдвард Эриксон, бывший американский военный офицер и известный эксперт по военной истории, который был командирован в Ирак, а в прошлом работал в возглавляемом курдами автономном регионе на севере Ирака под руководством Centcom, так же считает проблематичным отношение Вашингтона к РПК во время вторжения в Ирак. «Это большой вопрос. Почему США не взялись за признанную террористическую организацию, которая была в пределах их оперативной компетенции?» — задается вопросом Эриксон.

«Мы никогда не размещали американские войска к северу от Мосула и никогда не размещали американские войска внутри самого Регионального правительства Курдистана. Я думаю, что причина, по которой мы решили не преследовать РПК, заключается в том, что это могло привести к внутреннему конфликту между РПК и Пешмерга», — сказал Эриксон в интервью TRT World.

Стабилизация северного Ирака

По словам Эриксона, США не рассматривали РПК как препятствие для военной оккупации Ирака, но они всегда учитывали региональные сложности, такие как присутствие сил Пешмерга, ключевого союзника Вашингтона. В Centcom, по словам Эриксона, не были уверены в том, как Пешмерга отреагирует на любые возможные военные действия против РПК, несмотря на то, что обе стороны были врагами на протяжении десятилетий.

«Да, Пешмерга и РПК в какой-то степени соперники. Я, правда, не знаю, что США знали об отношениях между ними, но в бою легко ошибиться», — говорит военный аналитик, полагая, что конфронтация с ДПК (Демократической Партией Курдистана) Масуда Барзани или ПСК покойного Джаляля Талабани дестабилизировала бы хрупкое багдадское правительство на ранней стадии вторжения США.

Мехмет Буловали, иракско-курдский политический аналитик и бывший главный советник президента Ирака, считает так же, как и Эриксон. В то время как США поддерживают ОНС/РПК в Сирии, у них нет настоящего взаимопонимания с руководством РПК в Ираке, сказал Буловали в интервью TRT World.

Хотя РПК удалось избавиться от антитеррористического контроля США, Буловали считает, что своим присутствием в северном Ираке группировка «обязана» скорее иранской поддержке, чем американской. «Вашингтон координировал свои действия с Тегераном во время вторжения в Ирак, и две державы до сих пор поддерживают деловые отношения, когда дело касается бурной иракской политики. Я считаю, что РПК активна в северном Ираке не из-за поддержки США, а из-за иранской поддержки», — сказал он TRT World.

Несмотря на сопротивление Centcom ликвидации РПК в северном Ираке, по словам Брайзы, в 2007 году во время встречи премьер-министра Турции (тогда этот пост занимал президент Реджеп Тайип Эрдоган) с Бушем-младшим в Вашингтоне США стороны достигли политического взаимопонимания по поводу трансграничных операций Анкары против террористической группы.

На этой решающей встрече Брайза наконец получил шанс преодолеть сопротивление Центрального Командования в отношении РПК. Во время встречи он объяснил американскому руководству, что у Турции есть «разумные требования, такие как обмен оперативной разведывательной информацией со своим союзником по НАТО», и что она запрашивает у США проведения крупной операции против РПК в северном Ираке.

«Это стало настоящим прорывом, и после этого мнения США и Турции в отношении РПК начали согласовываться», — говорит бывший американский чиновник.

Несмотря на «прорыв», многие турецкие аналитики считают, что именно нежелание Centcom устранить руководство РПК из северного Ирака заложило основу для следующей главы отношений Вашингтона уже с ОНС/РПК в северной Сирии. Теперь США позволяют сирийскому ответвлению РПК использовать северную Сирию в качестве убежища точно так же, как они поступили с руководством РПК в северном Ираке во время вторжения.

«Конечно, в Centcom не будут преследовать РПК в северном Ираке. У них нет для этого возможностей. Даже в 2003 и 2007 годах в Centcom не хотели преследовать РПК», — заключает Брайза.

Центральное Командование США не ответило на вопросы TRT World.