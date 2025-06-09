МИД Турции выступил с жестким осуждением действий Израиля, который атаковал судно Madleen с гуманитарной помощью, направлявшееся в сектор Газа. На борту судна находились в том числе граждане Турции.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном 9 июня. В Анкаре подчеркнули, что нападение произошло в международных водах и представляет собой «открытое нарушение международного права».

«Это позорное нападение правительства Нетаньяху, которое угрожает свободе мореплавания и морской безопасности, еще раз доказало, что Израиль — террористическое государство», — заявили в МИД.

Турецкое ведомство также отметило, что Израиль продолжает блокировать доставку гуманитарной помощи в Газу и использует голод как оружие.

«Политика геноцида, проводимая Израилем, будет и дальше вызывать справедливую реакцию международного сообщества. Агрессивное и пренебрежительное отношение Израиля к международному праву не сможет заглушить голоса, отстаивающие человеческие ценности», — говорится в заявлении.