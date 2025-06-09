ТУРЦИЯ
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Турция осудила нападение на Madleen
МИД Турции осудил израильское нападение на судно Madleen с гуманитарной помощью, назвав это нарушением международного права
Турция осудила нападение на Madleen
МИД Турции / AA
9 июня 2025 г.

МИД Турции выступил с жестким осуждением действий Израиля, который атаковал судно Madleen с гуманитарной помощью, направлявшееся в сектор Газа. На борту судна находились в том числе граждане Турции. 

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном 9 июня. В Анкаре подчеркнули, что нападение произошло в международных водах и представляет собой «открытое нарушение международного права». 

«Это позорное нападение правительства Нетаньяху, которое угрожает свободе мореплавания и морской безопасности, еще раз доказало, что Израиль — террористическое государство», — заявили в МИД. 

Турецкое ведомство также отметило, что Израиль продолжает блокировать доставку гуманитарной помощи в Газу и использует голод как оружие. 

«Политика геноцида, проводимая Израилем, будет и дальше вызывать справедливую реакцию международного сообщества. Агрессивное и пренебрежительное отношение Израиля к международному праву не сможет заглушить голоса, отстаивающие человеческие ценности», — говорится в заявлении. 

 

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