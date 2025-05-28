Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Азербайджана Ильхам Алиев торжественно открыли международный аэропорт Лачын — третий авиационный узел, построенный на территориях, освобожденных от армянской оккупации. Церемония открытия прошла с участием двух лидеров, которые лично перерезали ленту и получили символические ключи от нового аэропорта.

Во время церемонии Эрдоган и Алиев позировали для прессы с символическими ключами от аэропорта, демонстрируя тесное турецко-азербайджанское партнерство в восстановлении освобожденных регионов.

После официальной части два президента осмотрели здание аэропорта и получили подробные брифинги от ответственных за строительство. Эрдоган внимательно изучил макет аэропорта и посетил стенд Dost Agropark, ознакомившись с сельскохозяйственными проектами в регионе.

Лидеры также провели приватную встречу в здании аэропорта, обсудив дальнейшие планы сотрудничества в регионе.

После торжественного открытия аэропорта Эрдоган и Алиев инспектировали автомагистраль Кельбаджар-Лачын, а также осмотрели построенные мосты и виадуки. Ответственные лица предоставили детальную информацию о ходе инфраструктурных проектов в освобожденных районах.

Аэропорт Лачын стал третьим после Физули и Зангилана международным аэропортом, построенным Азербайджаном на территориях, возвращенных под контроль Баку после Второй карабахской войны 2020 года.

Это часть масштабной программы восстановления и развития региона, в которой активно участвует Турция как стратегический союзник Азербайджана.