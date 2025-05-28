ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Президенты Эрдоган и Алиев открыли в Карабахе третий аэропорт
Международный аэропорт Лачын стал третьим на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана
Президенты Эрдоган и Алиев открыли в Карабахе третий аэропорт
Президенты Эрдоган и Алиев открыли аэропорт в Карабахе / Public domain
28 мая 2025 г.

Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Азербайджана Ильхам Алиев торжественно открыли международный аэропорт Лачын — третий авиационный узел, построенный на территориях, освобожденных от армянской оккупации. Церемония открытия прошла с участием двух лидеров, которые лично перерезали ленту и получили символические ключи от нового аэропорта.

Во время церемонии Эрдоган и Алиев позировали для прессы с символическими ключами от аэропорта, демонстрируя тесное турецко-азербайджанское партнерство в восстановлении освобожденных регионов.

После официальной части два президента осмотрели здание аэропорта и получили подробные брифинги от ответственных за строительство. Эрдоган внимательно изучил макет аэропорта и посетил стенд Dost Agropark, ознакомившись с сельскохозяйственными проектами в регионе.

Лидеры также провели приватную встречу в здании аэропорта, обсудив дальнейшие планы сотрудничества в регионе.

После торжественного открытия аэропорта Эрдоган и Алиев инспектировали автомагистраль Кельбаджар-Лачын, а также осмотрели построенные мосты и виадуки. Ответственные лица предоставили детальную информацию о ходе инфраструктурных проектов в освобожденных районах.

Аэропорт Лачын стал третьим после Физули и Зангилана международным аэропортом, построенным Азербайджаном на территориях, возвращенных под контроль Баку после Второй карабахской войны 2020 года.

Это часть масштабной программы восстановления и развития региона, в которой активно участвует Турция как стратегический союзник Азербайджана.

Истории
Москва под атакой дронов
Москва под атакой дронов
Рубио: Путину следует быть готовым
Рубио: Путину следует быть готовым
В Израиле раскритиковали идею сделки с ХАМАС
В Израиле раскритиковали идею сделки с ХАМАС
«Варварство, полностью лишенное человечности»
«Варварство, полностью лишенное человечности»
МИД Турции: борьба с расизмом будет продолжена
МИД Турции: борьба с расизмом будет продолжена
Маск покидает правительство Трампа
Маск покидает правительство Трампа
Посол в Турции будет отвечать и за Сирию
Посол в Турции будет отвечать и за Сирию
Трамп предостерег Нетаньяху
Трамп предостерег Нетаньяху
Трамп проверит Путина через две недели
Трамп проверит Путина через две недели
Мединский едет в Стамбул с меморандумом
Мединский едет в Стамбул с меморандумом
Нетаньяху отчитался об убийстве брата лидера ХАМАС
Нетаньяху отчитался об убийстве брата лидера ХАМАС
Где же меморандум?
Где же меморандум?
Зеленский рассказал об «интересном ударе»
Зеленский рассказал об «интересном ударе»
Президент Эрдоган: Азербайджан стал намного сильнее
Президент Эрдоган: Азербайджан стал намного сильнее
Лавров обещает скорые переговоры с Украиной
Лавров обещает скорые переговоры с Украиной
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us