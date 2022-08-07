С окончания 44-дневной войны в Карабахе, в результате которой Азербайджан установил контроль над большей частью оккупированного Карабаха, прошло почти 2 года. Однако эта война также повлияла и на отношения Турции и Азербайджана.

Турция оказывала дипломатическую поддержку Азербайджану на различных международных платформах, поставляла продукцию турецкой оборонной промышленности, и главным образом, БПЛА, а по окончании войны были проведены совместные военные учения двух стран, усилились экономические связи и участились дипломатические визиты. Все это вывело отношения двух стран на небывало высокий уровень.

Отношения Турции и Азербайджана изначально, то есть с момента обретения Азербайджаном независимости, были одними из самых важных в дипломатической повестке молодого государства Азербайджан и развивались стабильно позитивно. Турция стала первым государством, признавшим независимость Азербайджана, провозглашенную 30 августа 1991 года.

И с того дня как на уровне политических лидеров, так и на уровне отношений сообществ двух стран эти отношения развивались на основе принципа «два государства, одна нация».

16 августа 2010 года между двумя странами было подписано Соглашение о стратегическом партнерстве и оказании взаимопомощи, а 15 сентября 2010 года был основан Совет стратегического сотрудничества высшего уровня. Парламенты обеих стран одобрили соглашение, которое было заключено на основе принципа «обеспечения национальной безопасности двух стран, укрепления экономических составляющих и защиты совместных интересов». Отличительной особенностью этого соглашения от других подобных документов стал пункт о союзничестве:

«В случае если одна из сторон подвергается вооруженному нападению или военному вторжению третьей страны или группы стран, стороны для реализации индивидуального или группового права на самооборону, предусматриваемого в 51-й статье Устава ООН, договариваются о взаимопомощи в рамках существующих возможностей, включая военные возможности и маневры».

Таким образом, соглашение по второму пункту обозначило правовые рамки двусторонних отношений, а механизм Совета стратегического сотрудничества высшего уровня, основанный на уровне президентов двух стран, очертил административные рамки двусторонних отношений.

Турция и Азербайджан подписали множество двусторонних деклараций, соглашений и инициатив, а также стали сторонами совместных с третьими государствами договоренностей. 15 июня 2021 года была принята Шушинская декларация, которая стала самым значимым после соглашения 2010 года документом в отношениях стран. Именно она вывела двусторонние отношения на союзнический уровень и была реализована после одобрения парламентами обеих стран 1-3 февраля 2022 года.

Декларация углубила двусторонние отношения во многих аспектах и обеспечила расширение взаимной поддержки в структуре международных и региональных организаций, куда входят обе страны — ООН, ОБСЕ, Евросовет, Совет сотрудничества тюркоязычных стран (новое название — Тюркский совет) и ОИС. Декларация содержит в себе гарантии сотрудничества на высшем уровне в случаях, если суверенитет, территориальная целостность, неприкосновенность границ или безопасность любой из сторон подвергнется опасности или нападению со стороны третьей страны или группы стран.

Согласно этому принципу, при таком нападении принимается общее решение, по которому обе страны координируют работу своих силовых структур и вооруженных сил.

Кроме того, декларация предусматривает обмен персоналом между вооруженными силами двух стран, проведение совместных учений и обучающих курсов, повышение и развитие навыков совместной работы ВС, тесное сотрудничество в вопросе управления высокотехнологическим оружием и боеприпасами. Иными словами, Шушинская декларация упорядочила политический и правовой механизмы для установления союзнических связей между Турцией и Азербайджаном.

До подписания Шушинской декларации Азербайджан получал от турецких фирм оборонной промышленности, таких как ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR вооружение, например, системы с лазерной наводкой, артиллерийские системы, ракетные дальнобойные системы и беспилотные летательные аппараты. Военные эксперты и аналитики в обороне заявили, что немалую роль в достижении Азербайджаном победы в 44-дневной Карабахской войне сыграло преимущество в воздухе над Арменией, достигнутое благодаря эффективному использованию беспилотных летательных аппаратов, в том числе и боевых.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу France 24, в котором заявил, что благодаря турецким боевым беспилотникам им удалось «уничтожить армянское вооружение стоимостью более чем 1 млрд долларов».

До начала Карабахской войны Турция и Азербайджан провели множество совместных учений, последние из которых носили название «Орел Тураз» и прошли в 2020 году в 5 городах Азербайджана. После войны были проведены широкомасштабные совместные учения «Средиземноморский шторм» в ТРСК.

Совместные военные учения, которых было проведено немало с 2000 года, начиная с 2020-х годов участились и расширились. 5-8 октября 2021 года в Нахичеванской Автономной Республике были проведены совместные военные учения «Непоколебимое братство-2021». В сентябре 2021 года в столице Азербайджана Баку к учениям присоединился и Пакистан. Последним примером совместных военных учений Турции и Азербайджана стали учения «Гейдар Алиев-2022», которые были проведены в Карсе, расположенном на восточной границе Турции, и завершились 26 мая.

В каждом военном вопросе, от обучения до совместных учений, от союзнических гарантий до обмена оборонными технологиями Турция и Азербайджан достигли высочайшего уровня двусторонних отношений в истории. Однако двусторонние отношения не ограничились только военными и дипломатическими связями.

Проект Трансанатолийского газопровода, который нацелен на транспортировку азербайджанских энергоресурсов на западные рынки, стал самым длинным и широким газопроводом Турции, Ближнего Востока и Европы. Его длина составляет 1 811 метров и диаметр трубы — 56 дюймов. Проект нацелен на транспортировку природного газа из азербайджанского месторождения Шах-Дениз в Турцию и через Турцию в Европу.

Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, инвестиции азербайджанского энергетического концерна SOCAR в энергетику Турции и многие другие примеры наглядно показывают тесные связи двух стран в энергетике. С 30 октября 2017 года функционирует железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, которая сократила время поездок между Турцией и Азербайджаном и сделала их более комфортными. Строится Зангезурский коридор, который укрепит и упростит туристические и торговые связи между двумя странами.

Зангезурский коридор, согласно 9-му пункту соглашения о прекращении огня, подписанного между Азербайджаном и Арменией, является коридором, который будет построен между Азербайджаном и Нахичеванской Автономной Республикой, являющейся эксклавом Азербайджана. Этот коридор не только свяжет Турцию и Азербайджан, но и соединит эксклав Нахичевань с основной территорией страны через территорию Армении (или по границе Армения-Иран) и сделает Азербайджан более интегрированным.

Освещенные в данной статье дипломатические, военные и коммерческие связи вывели отношения Турции и Азербайджана из формата остававшихся на бумаге инициатив на уровень конкретного действующего сотрудничества на основе общих интересов. Эти тесные взаимоотношения могут вызывать беспокойство у стран региона, таких как Иран, но причин для беспокойства на самом деле нет, так как связи двух государств развиваются с учетом интересов и третьих стран.