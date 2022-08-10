Если противостояние США, Японии и Китая из-за Тайваня приведет к вооруженному конфликту, военно-морские силы Пекина потопят большую часть надводных сил американского флота и японских морских сил самообороны. Такой прогноз дает Bloomberg со ссылкой на результаты военно-стратегической игры аналитического Центра стратегических и международных исследований США и бывших сотрудников Пентагона.

Одним из условий игр было неприменение сторонами ядерного оружия. Также аналитики пока не рассматривали вариант, при котором Китай установит полный контроль над Тайванем.

«В 18 из 22 раундов игры китайские ракеты потопили значительную часть надводного флота США и Японии и уничтожили сотни самолетов», — прокомментировал исход игры бывший аналитик Белого дома Марк Кансиан.

По его словам, в последнем ее раунде при прочих равных получилось, что США потеряют до 900 истребителей или штурмовиков в ходе четырех недель боевых действий. Подводя итоги моделирования, Bloomberg назвал «самый обескураживающий вывод для Вашингтона»: тяжелые последствия для США — результат «даже не самых сложных гипотез» развития кампании.

Также первые сутки «войны» между Китаем и Тайванем могут трагически закончиться для последнего: в ходе них остров потеряет весь свой флот и половину ВВС. Однако потери китайских военно-морских сил также будут высоки — флот Китая потеряет 150 боевых кораблей.

Ранее сообщалось, что Народно-освободительная армия Китая продолжает учения, которые начались неподалеку от Тайваня после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Изначально власти КНР сообщали, что учения продлятся четыре дня, однако на пятый день учений вокруг острова было замечено 39 военных самолетов и 13 кораблей. Китайские воздушные и морские транспортные средства отслеживаются с помощью электронных средств слежения, патрульных самолетов, кораблей и ракетных комплексов, отметили власти острова.

Во время визита Пелоси на Тайвань 3 августа вокруг острова было замечено 27, в день начала военных учений, 4 августа — 22 китайских военных самолета. Также стало известно, что в тот же день были замечены 11 управляемых ракет, выпущенных из материкового Китая, которые упали на территорию, которую Тайвань считает «территориальными водами».