Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на данные о движении танкеров, что часть южноевропейских и средиземноморских стран продолжает тайно покупать российские энергоносители. Таким образом укрепляется спрос на нефть из России при одновременном падении закупок в странах Северной Европы.

С 1 по 5 августа объем поставок сырой нефти из России через терминалы Балтийского и Черного морей в порты Италии достиг максимального за семь недель уровня, узнало агентство. В то же время Испания впервые с апреля закупила нефть марки Urals, действуя через Казахстан, то же самое впервые с февраля сделала Греция. Болгария и Румыния также нарастили покупки российских углеводородов до 255 тыс. баррелей в сутки. Увеличила закупки до максимума за шесть недель и Турция.

Рост спроса на российскую нефть у этих государств свидетельствует, как пишет Bloomberg, о высоких рисках нарушения антироссийских санкций. Они предусматривают полный отказ от российской нефти с декабря 2022 года. На данный момент общий объем поставок сырой российской нефти европейским потребителям оценивается в 1,38 млн баррелей в сутки, это наибольшее значение за последние пять недель.

Также стало известно, что газ в Европе 9 августа подешевел на 2,5% с начала дня, а его цена опустилась ниже $2 тыс. за 1 тыс. куб. м. Это произошло впервые с конца июля, по данным лондонской биржи ICE. Цена сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1987 за 1 тыс. куб. м, или €188,25 за МВт/ч. При этом в июле цена газа в Европе превышала $2300 за 1 тыс. куб. м., цены начали расти из-за сокращения «Газпромом» поставок по «Северному потоку».

Одновременно сообщалось, что сделки иностранных энергетических компаний по продаже своего бизнеса в России оказались заморожены на неопределенный срок из-за указа президента Владимира Путина. Он запретил зарубежным энергоинвесторам выходить из российского бизнеса до декабря 2022 года без специального разрешения правительства страны. С подобными трудностями столкнулась итальянская Enel, которой принадлежат три государственные районные электростанции (ГРЭС) на 5,6 ГВт и две ветровые электростанции (ВЭС), которыми заинтересовались в ЛУКОЙЛе и фонде «Газпромбанк-Фрезия». Она уже начала продажу своих 56,43% в «Энел Россия», сумма сделки превысила $135 млн. В похожую ситуацию попали и финская Fortum, которой принадлежат 98,25% российского «Фортума». Она объявила о продаже бизнеса и составила список претендентов, в который вошли Газпромбанк, АФК «Система» и Invest AG, однако выбрать лидера в финской компании не успели.

Ранее Bloomberg писал, что Россия нашла новые способы доставки своей нефти на международный рынок через терминал Эль-Хамра, расположенный в Египте на побережье Средиземного моря. В конце июля грузовое судно с 700 тыс. баррелей российской нефти прибыло в терминал Эль Хамра, после чего судно Crest загрузилось российской нефтью марки Urals.