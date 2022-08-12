Миграционная служба МВД Турции с начала августа начала выдавать долгосрочный вид на жительство крымским татарам, признав за ними статус соотечественников с тюркскими корнями. Об этом пишет Anadolu.

Вид на жительство крымским татарам выдается по поручению главы МВД Турции Сулеймана Сойлу от июня 2022 года. Сейчас долгосрочный вид на жительство в стране могут получить только иностранцы, пребывающие в стране непрерывно на протяжении восьми лет.

Однако от этого условия освобождены турки-ахыска, уйгуры, этнические турки из Болгарии и Греции и — с августа — крымские татары. Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо обратиться в региональные управления миграции с необходимыми документами, предварительно записавшись на встречу на сайте e-ikamet.goc.gov.tr.

Сейчас, по официальным данным, в Турции всего 5% иностранцев, проживающих в стране, имеют долгосрочный вид на жительство, при этом долгосрочный вид на жительство имеют 75% проживающих в Турции выходцев из-за рубежа с тюркскими корнями.

На сегодняшний день власти Турции помогли 4 296 соотечественникам с тюркскими корнями, пострадавшим из-за войны в Украине. В специальных центрах в пяти провинциях страны размещены 2 804 иностранца с тюркскими корнями из Украины, в том числе 409 крымских татаров и 2 395 турков-ахыска. С 2002 года в соответствии с нормой получения гражданства Турции «в исключительном порядке», предусмотренной для категории лиц в статусе «соотечественников с тюркскими корнями», его получили 101 995 турков-ахыска и 6 787 уйгуров.

Ранее министр Сойлу заявлял, что с 1 июля 2023 года число иностранцев, проживающих в каждом районе страны, не сможет превышать 20%. Это касается как предоставления убежища, так и выдачи видов на жительство.

В марте сообщалось, что эвакуированные из Украины крымские татары прибыли в Турцию. Эвакуация производилась сухопутным маршрутом по линии МИД Турции.