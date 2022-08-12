До конца 2022-го Банк России намерен возобновить выпуск купюр достоинством 10 рублей, а затем, скорее всего, займется 5-рублевыми купюрами. Это весьма неожиданное решение, тем более в нынешнее время. Но за ним угадывается, во-первых, стремление упорядочить оборот монет (считается, что в стихийных копилках россиян мертвым грузом лежат 90 миллиардов), а во-вторых, оно — явный сигнал, что вопрос деноминации в планах регулятора не значится.

Говорит Центробанк

Заместитель председателя Центробанка Сергей Белов выпуск новых пяти- и десятирублевок по старым лекалам объясняет так: «В нулевые годы эти банкноты находились в активном обращении, пользовались спросом, но быстро изнашивались. Поэтому было принято решение заменить их на монеты. И хотя в производстве они дороже, но мы выиграли за счет большей долговечности металлических денег. Сейчас изменились технологии: например, банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30%».

Доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев подтверждает: «Обычно чем меньше номинал, тем короче срок службы купюры. Десятирублевые банкноты образца 1997 года приходят в негодность буквально через полгода, пятисотрублевые — в течение двух лет, тысячерублевые и пятитысячные в среднем держатся до пяти лет». Монета же способна «жить» десятки лет, несмотря на то что чуть ли не каждый день переходит из рук в руки.

По словам зампреда ЦБ Белова, новая технология лакирования банкнот прошла обкатку, Центробанк ей полностью доверяет и будет использовать в дальнейшей работе. Тем более с 2009 года выросла стоимость металла, чеканка металлических 10 рублей оказалась затратной. За счет увеличения срока службы банкнот этого номинала «мы получаем экономический эффект».

При этом Белов подчеркнул, что речи о полной замене металлических денег номиналом в пять и десять рублей не идет. Купюры и монеты будут вместе находиться в обращении.

Мешки железа

Доцент Тимофеев уверен: «Ренессанс купюр достоинством 5 и 10 рублей — явление вполне закономерное». Эксперты вообще считают, что возвращение в обращение купюр низкого номинала будет способствовать не только экономии при производстве денег, но и решению проблемы с домашними «складами» монет, которые, как правило, обречены на вечное хранение.

Так, психолог Ольга Максимова объяснила, что люди уважительнее относятся к бумажным деньгам, которые не ассоциируются с мелочью. Кроме того, металлические деньги действительно занимают много места: из-за этого люди складывают их в коробки или ящики, накапливая таким образом приличные суммы. Статистика ЦБ это иллюстрирует: на 1 января 2022 года в обращении находилось более 70,2 трлн монет и 6,833 трлн купюр. Но если считать по сумме, то соотношение обратное — 1% против 99%. Удельный вес десятирублевок в общем количестве монет сегодня составляет 11%, пятирублевок — 5%.

С мешком накопленного железа в магазин пойдут немногие, а сдать их в специальный автомат зачастую стоит до 20% от суммы. Получается, что ЦБ на самом деле тратит деньги на производство новых монет, которые почти не участвуют в обороте. С купюрами такого быть не должно.

Еще одна причина возвращения «бумажек»: магазинам неудобно работать с мелочью — давать сдачу, инкассировать. Использовать купюры в этом плане проще, правда, денежные ящики даже в больших маркетах, как правило, не предусмотрены под длинный номинальный ряд. Нужно будет решать и этот вопрос.

Вагон мнений

Экономист Александр Тимофеев говорит: «Финансовые власти хотят аннулировать всю ту массу наличных (примерно 90 млрд рублей), которая по документам учитывается, но в оборот практически не возвращается». Однако как пишет «МК»: «Наученные горьким опытом многочисленных финансовых катаклизмов россияне в любом действии властей с деньгами ищут дополнительный скрытый смысл». Поэтому среди экспертов и россиян сейчас ходят самые разные версии, почему правительство решило вернуть мелкие деньги.

Кто-то считает, что это — сигнал всем «недружественным странам», мол, с российскими финансами, несмотря на беспрецедентные санкции, все в порядке. Кто-то видит подготовку будущей денежной реформы, в результате которой якобы могут отказаться от купюр высокого номинала — от тех же 5 тысяч рублей. В соцсетях чаще всего обсуждается версия высокой инфляции: дескать, цены растут так стремительно, что монеты «просто не успевают чеканить».

«Связь с инфляцией действительно есть, но не в этом, — настаивает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. — А в том, что из-за роста цен металла, оборудования, материалов, работ, производство монет становится дороже, оно менее выгодно, чем производство бумажных банкнот». Дорожает электроэнергия, возрастают и транспортные расходы, связанные с перевозкой монет, растут затраты на рабочую силу.

При этом, как утверждает главный специалист отдела брокерских операций ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин, очевидно, что ЦБ не ждет существенного разгона инфляции, поскольку в таком случае потребность в монетах и купюрах низкого номинала, наоборот, сократилась бы — просто не было бы таких цен, для оплаты по которым требовались бы мелкие купюры. Тимофеев считает, что возвращение мелких купюр — это фактически прямое доказательство того, что деноминация не готовится.

Психологический аспект

Еще одно интересное мнение высказал «МК» главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев. Он полагает, что вводом 10-ти и 5-ти рублевых купюр ЦБ пытается снизить инфляцию. «Неафишируемый мотив заключается в том, что с помощью такого шага Банк России хочет охладить все еще достаточно высокие инфляционные ожидания населения и таким образом оказать опосредованное воздействие на рост цен», — размышляет он.

Когда вводят в оборот купюры номиналом такого небольшого достоинства, это имеет своего рода психологическое воздействие: словно идет возврат к тем ценам, когда за 10 рублей еще можно было что-то купить. По мнению экономиста, это воздействие на инфляционные ожидания с помощью даже не вербальных интервенций, а конкретных инструментов, которые каждый гражданин может увидеть и подержать в руках.

Наличные — это деньги

Интересно, что, пока власти инициируют оборот налички, россияне увеличили долю безналичных платежей: в 2020-м с 64,7 до 70,3%, в прошлом году — до 74,5%. В конце июня 2022-го был достигнут рубеж в 75%, на который, по словам экспертов, рассчитывали выйти не ранее 2023-го.

«Доля безналичных расчетов в Российской Федерации достигла 75%, соответственно наличных — 25%. Но рост денежной массы из года в год продолжается, поэтому картина не меняется и на сегодняшний момент остается где-то в такой пропорции», — цитирует РИА Новости зампреда ЦБ Белова.

Кстати, при столь высоком уровне популярности безналичных платежей опрос ВЦИОМ на тему «Наличные деньги: запретить или оставить?» показал неожиданный резльутат: половина респондентов (47%) отрицательно отнесется к запрету оплачивать товары и услуги наличными деньгами.

Доцент Тимофеев напоминает еще одну говорящую статистику: в 2020-м, в разгар пандемии COVID-19, денежная масса увеличилась до рекордных 13,4 трлн рублей. За 2021 год показатель поднялся до 14,1 трлн руб. В текущем году в феврале сумма наличных денег выросла более чем 2,3 трлн рублей. Так что живые деньги жили и будут жить.