Россия неизбежно пересядет на электромобили. Безуглеродное будущее уже наступило. Точка невозврата для развития электротранспорта пройдена. Статьи с такими заголовками пестрели в СМИ год назад. Тогда правительство России приняло концепцию развития электротранспорта, которая должна была поддержать экологию и помочь развитию промышленности. Но потом случился «февраль» и беспрецедентные санкции…

Какие были планы?

Российская концепция по электротранспорту, подготовленная в прошлом году и которая не отменена, рассчитана на период до 2030-го. Она ставит целью выпускать не менее 25 тысяч электрокаров в год на первом этапе, на втором увеличить производство до 220 тысяч. Также планируется построить порядка 100 тысяч зарядочных станций и создать благодаря развитию сектора почти 40 тысяч рабочих мест.

Эксперты говорили, что к концу десятилетия в России будет ездить 1,4 млн электрокаров. Примечательно, что столько же электрокаров в Европе купили еще в 2020-м, а России тогда насчитывалось всего 11 тысяч таких авто, хотя в 2016-м бывший тогда министром энергетики РФ Александр Новак обещал 200 000 штук.

«Планы на будущее выглядят довольно скромными на фоне достижений лидеров сектора, но речь идет о 127-кратном росте парка за десять лет», — оптимистично говорила председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ) Ия Гордеева и уточняла: — Этот путь европейские страны проходили, мне кажется, десять лет назад». Но при этом у России, считала Гордеева, имелось «неоспоримое преимущество, как было с сотовой связью»: «Мы на рынок вышли позже, чем остальной мир, но получили высокое качество связи, поскольку не должны были переоборудовать точки, а сразу ставили современное оборудование».

Но это было до беспрецедентных санкций и в то время, когда электрокары в России собирали в том числе иностранные компании и когда, например, на 2023-й год были планы собирать их на базе холдинга «Автотор» (KIA и Hyundai) и даже в других странах. Хотя, судя по всему, правительство РФ решило развивать отрасль, несмотря ни на что. Кажется, теперь это дело принципа и вопрос престижа, а не забота об экологии…

Что известно о марках?

Компания «Моторинвест», которая, не отступая от озвученных ранее планов, собирается наладить производство автомобилей под брендом Evolute, в августе получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на свою первую модель — кроссовер i-Joy. Пресс-служба бренда уточнила, что без этого документа в России нельзя начать продажи машины. Производство же анонсированной новинки должно начаться в третьем квартале нынешнего года на заводе в Липецке. Сначала липецкие электрокары будут доступны в девяти городах, но в дальнейшем производитель обещает существенно расширить географию продаж. Инвестиции в проект оцениваются примерно в 13 млрд рублей.

Именно i-Joy называют первенцем марки на российском рынке. Но, помимо него, будут продаваться седан Evolute i-PRO (Dongfeng Aeolus E70), минивэн Evolute i-Van (перелицованный Dongfeng LingZhi EV образца 2020 года) и флагманский кроссовер Voyah Free с 694-сильной установкой.

Несмотря на то, что электрокары предприятия позиционируются как российские, каждый из них на деле представляет собой китайскую модель, замечают автоэксперты. Например, Evolute i-Joy это ни что иное, как кроссовер Seres 3 от DFSK, совместного предприятия Dongfeng и Chongqing Sokon Industry Group. Переднеприводный кроссовер оборудуют электромотором мощностью 176 л.с. Запас хода у машины составит 405 км.

Другие «зеленые модели»

Autonews.ru также напоминает, что уже не первый год ведет разработку электрического сити-кара стартап «Кама». Правда, серийный выпуск модели «Кама» вряд ли теперь начнется ранее 2024-го: пока неизвестно даже, где будет налажено производство электрокара. Изначально планировалось, что эти машины будут собирать и на заводе в Венгрии. Сейчас этот вариант можно не рассматривать.

Не сообщается пока и то, когда может пойти в серию гибридный электрогазамобиль E-Neva концерна «Алмаз — Антей», который на июльской презентации испытал лично глава Минпромторга, вице-премьер Денис Мантуров. Разработкой этой машины занимался Обуховский завод из Санкт-Петербурга, а за дизайн отвечал местный Политех.

Зато до конца 2022-го на бывшем заводе Renault в Москве, скорее всего, стартует выпуск автомобилей под возрожденной маркой «Москвич». Что это будут за автомобили, неизвестно. Однако власти столицы подчеркнули, что как минимум одна из моделей будет выпускаться с электрической силовой установкой.

В описании модели, которым сопровождалось изображение, было указано, что мощность электрической установки «зеленого» «Москвича» составит 150 л.с. На одном заряде переднеприводный вседорожник сможет проехать 400 км. Пополнить заряд батареи можно будет за 9 часов, а с быстрой зарядкой — всего за 40 мин.

Сколько стоят?

В Минпромторге заявили, что стоимость новинки i-Joy «будет сопоставима с автомобилями подобного класса с ДВС», но точная цена будет названа позже. Аналитики «Мотор.ру», сопоставив несколько факторов, заявили: «Мы можем предположить, что за электрокар попросят два-три миллиона рублей. При этом i-Joy попадает под условия программы льготного кредитования, так что машину можно будет приобрести с выгодой до 35% от ее стоимости (при этом сумма дисконта не должна превышать 925 тысяч рублей)».

Электрокары, безусловно, полезная вещь для экологии, но их цена… Минпромторг не зря предусмотрел ряд мер по стимулированию спроса: кроме весомой скидки, льготный автолизинг и кредитование. «Впрочем, после этого они не стали доступнее для массового покупателя, — настаивает «Профиль.ру». — Сегодня электромобиль с пробегом в среднем стоит 4,4 млн рублей, а за новый приходится заплатить около 13,3 млн рублей».

Высокая стоимость дорогих электромобилей частично компенсируется, рассказывает независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов. Региональные власти освобождают владельцев от транспортного налога, предоставляют право бесплатной парковки. Нельзя забывать и о том, что меньше затраты на эксплуатацию. «Так, чтобы залить полный бак — 50–60 литров, нужно 2–3 тыс. рублей. Расход топлива при городском цикле — примерно 10 литров на 100 км, — считает эксперт. — Между тем 1 кВт⋅ч электроэнергии обходится почти в 10 раз дешевле: тариф для населения в среднем по России — 5,66 руб., на ЭЗС цена киловатта в 2,5 раза выше».

Большую надежду автоэксперты возлагают на электрический «Москвич». Так как стоимость кроссовера Sihao E40X в Китае сейчас составляет от 149 500 до 159 500 юаней, то он может стоить примерно 1 260 000-1 350 000 рублей. Спрос на него будет…

Чего хотят россияне?

В 2021-м году 63% российских автолюбителей признались, что в ближайшие годы хотели бы купить электромобиль, сообщил Forbes со ссылкой на данные автопортала «Дром», который опросил 10 000 пользователей. Скупать электромобили, отметило издание, уже начали жители Дальнего Востока: они пользуются доступностью подержанных машин из Японии и дешевой электроэнергией.

Исследование также показало, что 34% респондентов пока не готовы отказаться от машин с двигателями внутреннего сгорания. Одним не нравится высокая цена и небольшой выбор электрокаров (28%), другим — отсутствие зарядных станций (23%).

Даже вопреки нынешней ситуации аналитики не исключают, что уже в 2027-м электрокары будут дешевле для потребителей, чем машины на бензине. К этому сроку упадет стоимость батарей для электромобилей, а также снизятся затраты на создание специальных производственных линий. Сейчас заоблачный ценник электрокара примерно на 25–30% формирует стоимость аккумуляторной батареи (АКБ), причем срок его службы составляет всего 7 лет.