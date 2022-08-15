Удар Соединенных Штатов по Афганистану, в результате которого был убит руководитель «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири, стал первой атакой на эту страну после вывода оттуда американского военного контингента и краха правительства Гани. Ранее, в конце августа 2021 года американцы наносили удар по боевикам ИГИЛ в Афганистане, когда практически вся страна уже перешла под контроль талибов, за исключением кабульского аэропорта.

Этот авиаудар стал ответом на теракт неподалеку от аэропорта Кабула, который был совершен 26 августа. В результате атаки погибли в том числе 13 военнослужащих США.

После вывода американских войск в Афганистане продолжали действовать ячейки террористических организаций ИГИЛ и «Аль-Каида». С первой из них «Движение Талибан» вело непримиримую борьбу, что получило поддержку мирового сообщества, а со второй талибы борются менее охотно. Так, в отчете ООН за 2021 год говорилось, что «Аль-Каида» присутствовала как минимум в 15 афганских провинциях.

Согласно интерпретации США, сохранение очагов деятельности «Аль-Каиды» в стране после вывода из страны американских вооруженных сил противоречило положениям соглашения в Дохе от 2020 года между США и «Движением Талибан», которое предопределило уход США из Афганистана.

В то же время, всего за несколько дней до того, как Завахири был убит, Сираджуддин Хаккани сказал в интервью индийскому телеканалу, что «Аль-Каида» не присутствует в Афганистане и является «уже мертвой организацией».

И действительно, важно учитывать, действительно ли Айман аз-Завахири, укрывавшийся в Афганистане, продолжал руководить операциями или же он укрывался там, будучи лишенным такой возможности. Достаточно обратить внимание на то, что и бин Ладен был убит, когда он находился в Пакистане, а его местопребывание находилось в непосредственной близости к пакистанскому военному объекту, что практически исключает «неосведомленность» спецслужб этой страны о его нахождении.

Точно так же в Иране проживали и, вероятно, до сих пор проживают высокопоставленные представители «Аль-Каиды», которых периодически интернируют, но лишь чтобы затем снова предоставить им еще большую свободу.

С другой стороны, сам «Талибан» осудил удар и также обвинил США в нарушении «дохинского соглашения». По мнению представителей «Движения», соглашение запрещало США наносить удары по Афганистану без согласования с руководством талибов. И здесь Соединенные Штаты и «Талибан» придерживаются разных трактовок договоренностей в Дохе.

Так, по мнению талибов, США взяли на себя обязательство не подвергать атакам территорию Афганистана без согласования с талибами, вне зависимости от того, кто должен стать объектом подобных ударов.

В свою очередь, американцы отвергли подобное толкование. В частности, как сообщали американские представители, когда Центральное командование США санкционирует силовые акции против таких группировок, как ИГИЛ или «Аль-Каида» в Афганистане, они не будут вести переговоры с талибами о том, где и когда они могут наносить удары.

«Мы сохраняем все необходимые полномочия для проведения «загоризонтных» контртеррористических операций [в Афганистане]», — заявил в сентябре 2021 года представитель Пентагона Джон Кирби. Беспрепятственный доступ к воздушному пространству над Афганистаном, по мнению американцев, будет иметь ключевое значение в «дальних миссиях», которые Министерство обороны пообещало продолжить в отсутствие войск на земле.

Соответственно, если предположить дальнейшие шаги США в отношении Афганистана, то скорее всего следует ожидать интенсификации действий по выявлению в этой стране убежищ лидеров «Аль-Каиды» и ИГИЛ и их ликвидации. Это будет соответствовать духу заявлений президента США Джо Байдена, который подчеркивал, что для борьбы с терроризмом у США нет надобности держать сухопутный контингент в Афганистане, но лишь использовать свою «длинную руку» для ликвидации их баз и ячеек.

Активизацией атак Байден снимет обвинения оппонентов в том, что уход США из Афганистана был ошибкой и враги США там после этого смогут чувствовать себя свободно. И убийство Завахири показало, что это так.

В частности, представители Белого дома уже дали понять, что США продолжат наносить удары по руководящим лицам «Аль-Каиды» в Афганистане независимо от разрешения талибов. Кирби отметил во вторник, что «небольшое» количество сотрудников «Аль-Каиды» остается в стране, но отказался сообщить о конкретных шагах, которые может предпринять правительство США, если талибы не будут соблюдать соглашение.

«Я не собираюсь телеграфировать об ударах, которые еще не были нанесены, или о решениях, которые еще не приняты», — сказал он журналистам. «Мы дали понять талибам, что знаем, что они сделали, мы знаем, кого они укрывали».

Тем не менее, какие-то силовые меры вряд ли затронут непосредственно сам «Талибан», но Соединенные Штаты смогут снять с себя любые обязательства по разблокированию государственных счетов Афганистана и оказанию гуманитарной помощи этой стране.

США заморозили около 7 миллиардов долларов активов, принадлежащих Центральному банку Афганистана, после внезапного установления контроля над страной талибами в прошлом году. В феврале Байден подписал указ о разделении денег между гуманитарным фондом для афганских гражданских лиц и семьями жертв терактов 11 сентября 2001 года. Соответственно разблокирование 3,5 миллиарда долларов в качестве гуманитарной помощи для Афганистана теперь скорее всего будет заморожено.

При этом «дело Завахири» может стать решающим аргументом в этом вопросе, так как, по мнению США, талибы не выполнили и другие требования. Западные правительства обусловили помощь и потенциальные будущие отношения с правительством талибов разрешением афганским девочкам получать образование.

Хотя надо отметить, что девочки в Афганистане могут получать образование. Проблемы возникли только у учениц средних школ, вероятно, в связи с нехваткой учителей-женщин. В то время как обучение девочек в начальной школе и высших учебных и профессиональных училищах (например медицинских) продолжается.