Министр финансов Германии Кристиан Линднер выступил с инициативой, призванной хотя бы частично смягчить последствия высокой инфляции, спровоцированной резким скачком цен на продовольствие и энергоносители. План предполагает не только небольшое прибавление в размере детских пособий, но и повышение пороговых уровней налогового режима, в том числе для не облагаемого налогом минимума доходов. Так, вместо прямого снижения Минфин просто намерен отрегулировать планку, с которой уплачивается налог.

В частности, ведомство Линднера намерено увеличить минимальный доход граждан, не облагаемый налогом, с действующего сейчас уровня в 10 347 евро до 10 632 евро в 2023 году и до 10 932 евро в 2024 году. Согласно инициативе Министерства финансов, доходы, которые не дотягивают до суммы необлагаемого минимума, не должны подлежать никакому обложению. В то же время ежемесячные государственные пособия на первых трех детей должны вырасти на 8 евро — до 227 евро, а выплаты на последующее прибавление в семье увеличатся до 250 евро.

Жизнь в Германии стала слишком дорогой, подчеркнул Линднер, презентуя свой план. «Экономические перспективы нашей страны стали неустойчивыми, и прогнозы экономического роста приходится пересматривать в сторону понижения. Поэтому мы находимся в ситуации, когда необходимо действовать», — сказал министр.

По ожидаемым результатам инициативы, Минфин рассчитывает снизить налоговые поступления в бюджет на примерно 10 млрд евро в следующем году и на 17,5 млрд евро в 2024 году. Согласно его оценкам, смягчение должны почувствовать около 48 млн граждан ФРГ.

Безусловно, план Линднера не является окончательным. Не исключено, что он претерпит корректировки в течение следующих месяцев. Тем более, что внутригосударственные дебаты по поводу этих инициатив красноречиво показали: недовольство потенциальными последствиями слишком велико.

В угоду богатым

Идея Линднера, который возглавляет Свободную демократическую партию (СвДП), спровоцировала критику не только сторонних политических сил, но и членов действующей правящей коалиции, которая состоит из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «Союза-90»/«Зеленых» и СвДП.

Так, в лагере «зеленых» назвали предложения глубоким откатом назад, выразив уверенность, что налоговый план даст наибольшие выгоды и без того состоятельным людям. Как заявила пресс-секретарь партии по финансовым вопросам Катарина Бек, это миллиарды евро, «от которых верхние слои населения выигрывают в три раза больше, чем малообеспеченные». «Правильнее было бы наоборот — сильные плечи должны нести больше, чем плечи тех, кто имеет низкий доход, и им не следует предоставлять несоразмерного облегчения», — подчеркнула Бек.

С этим согласна экспертная среда. Глава Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер полагает, что 70% налоговых предложений правительства принесут пользу 30% населения.

В свою очередь, правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай, представляющая СДПГ, заметила, что повышение пороговых значений в режиме налогообложения и незначительное повышение детских пособий вряд ли улучшит положение нуждающихся. «Новое увеличение детских пособий хорошо для тех, кто их получает. Но, опять же, это не поможет пенсионерам, да и студентам тоже», — обратила она внимание.

Шеф-редактор германского бюро издания NZZ Марк Феликс Серрао заявил, что едва ли в какой-либо другой стране бремя налогов и пошлин столь велико, как в Германии, однако министр финансов в нынешнем правительстве, по его словам, по-видимому, хочет, чтобы тех, кто все равно скромно перечисляет большую часть денег государству, учитывали в рамках мер борьбы с инфляцией. Это грозит Германии ростом популизма, предупредил он.

Комментируя политику правительства в рамках борьбы с симптоматикой экономического кризиса, канцлер Германии Олаф Шольц заметил, что не верит в то, что его страна может столкнуться с массовыми протестами на фоне инфляции. Однако, по его словам, зимой и правда придется затянуть пояса потуже.

По гамбургскому счету

Налоговые инициативы выглядят тем циничнее, что сам Шольц вовлечен в громкий скандал, который получил название Cum Ex. Это целая вереница уголовных дел под контролем прокуратуры Кельна. В фокусе расследования находится схема, помогавшая финансистам и банковским акционерам выводить из-под налоговых правил миллиарды евро. Ее фигурантом является бывший депутат бундестага от СДПГ Йоханнес Карс, чье имя придает делу особую пикантность: он на протяжении долгого времени был поверенным Шольца.

Несмотря на то, что под проверку попал целый ряд германских банков, особое внимание приковано к финансовому учреждению M.M.Warburg. Именно его акционеры в 2016-2017 годах, с подачи Карса, провели ряд встреч с Шольцем, на тот момент занимавшего пост мэра Гамбурга. В то время менеджмент банка уже был под следствием, и гамбургские налоговые структуры требовали от M.M.Warburg вернуть по транзакциям, фигурировавшим в Cum Ex, около 47 млн евро. Однако через несколько дней надзорные органы неожиданно сняли свои взыскания.

Теперь Шольца повсюду преследуют вопросы о встречах с представителями M.M.Warburg и о том, какие цели они преследовали. Дополнительным импульсом для скандала в этом месяце стало то, что правоохранители обнаружили в одном из сейфов банка 215 тыс. евро наличными. Владельцем сейфа, к удивлению, оказался сам Карс. У следователей есть основания полагать, что сумма была отложена соратником Шольца на тот случай, если вина M.M.Warburg будет доказана.

Один из видных функционеров правоцентристского Христианско-демократического союза Торстен Фрай потребовал, чтобы действующий канцлер объяснился по поводу денег в сейфе, потому что это касается одного из его ближайших соратников.

На днях, отбиваясь от вопросов журналистов, Шольц сказал, что не беседовал с Карсом по этому поводу и даже не знал о происхождении наличных. Так это или нет, но уже 19 августа германский лидер должен будет дать показания в качестве свидетеля перед следственной комиссией парламента в Гамбурге. Правоохранители, по данным местных изданий, уже получили доступ к электронной переписке Шольца за 2016-2017 годы.

Но даже если канцлеру ФРГ удастся избежать юридических последствий за это дело, способность его правительства предложить в сфере налогообложения что-то заслуживающее доверия, вероятно, будет окончательно подорвана. Слишком много справедливых вопросов уже появилось к его готовности защищать малообеспеченные слои населения.