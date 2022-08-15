ПОЛИТИКА
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Как правительство Германии подыгрывает богатым
Бенефициаром новых налоговых инициатив министра финансов ФРГ может стать прослойка богатых людей, считают критики. Особый оттенок этому недовольству придает то, что сам канцлер Германии все глубже втягивается в крупный скандал о налоговом уклонении
Как правительство Германии подыгрывает богатым
Как правительство Германии подыгрывает богатым / Others
15 августа 2022 г.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер выступил с инициативой, призванной хотя бы частично смягчить последствия высокой инфляции, спровоцированной резким скачком цен на продовольствие и энергоносители. План предполагает не только небольшое прибавление в размере детских пособий, но и повышение пороговых уровней налогового режима, в том числе для не облагаемого налогом минимума доходов. Так, вместо прямого снижения Минфин просто намерен отрегулировать планку, с которой уплачивается налог.

В частности, ведомство Линднера намерено увеличить минимальный доход граждан, не облагаемый налогом, с действующего сейчас уровня в 10 347 евро до 10 632 евро в 2023 году и до 10 932 евро в 2024 году. Согласно инициативе Министерства финансов, доходы, которые не дотягивают до суммы необлагаемого минимума, не должны подлежать никакому обложению. В то же время ежемесячные государственные пособия на первых трех детей должны вырасти на 8 евро — до 227 евро, а выплаты на последующее прибавление в семье увеличатся до 250 евро.

Жизнь в Германии стала слишком дорогой, подчеркнул Линднер, презентуя свой план. «Экономические перспективы нашей страны стали неустойчивыми, и прогнозы экономического роста приходится пересматривать в сторону понижения. Поэтому мы находимся в ситуации, когда необходимо действовать», — сказал министр.

По ожидаемым результатам инициативы, Минфин рассчитывает снизить налоговые поступления в бюджет на примерно 10 млрд евро в следующем году и на 17,5 млрд евро в 2024 году. Согласно его оценкам, смягчение должны почувствовать около 48 млн граждан ФРГ.

Безусловно, план Линднера не является окончательным. Не исключено, что он претерпит корректировки в течение следующих месяцев. Тем более, что внутригосударственные дебаты по поводу этих инициатив красноречиво показали: недовольство потенциальными последствиями слишком велико.

В угоду богатым

Идея Линднера, который возглавляет Свободную демократическую партию (СвДП), спровоцировала критику не только сторонних политических сил, но и членов действующей правящей коалиции, которая состоит из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «Союза-90»/«Зеленых» и СвДП.

Так, в лагере «зеленых» назвали предложения глубоким откатом назад, выразив уверенность, что налоговый план даст наибольшие выгоды и без того состоятельным людям. Как заявила пресс-секретарь партии по финансовым вопросам Катарина Бек, это миллиарды евро, «от которых верхние слои населения выигрывают в три раза больше, чем малообеспеченные». «Правильнее было бы наоборот — сильные плечи должны нести больше, чем плечи тех, кто имеет низкий доход, и им не следует предоставлять несоразмерного облегчения», — подчеркнула Бек.

С этим согласна экспертная среда. Глава Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер полагает, что 70% налоговых предложений правительства принесут пользу 30% населения.

В свою очередь, правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай, представляющая СДПГ, заметила, что повышение пороговых значений в режиме налогообложения и незначительное повышение детских пособий вряд ли улучшит положение нуждающихся. «Новое увеличение детских пособий хорошо для тех, кто их получает. Но, опять же, это не поможет пенсионерам, да и студентам тоже», — обратила она внимание.

Шеф-редактор германского бюро издания NZZ Марк Феликс Серрао заявил, что едва ли в какой-либо другой стране бремя налогов и пошлин столь велико, как в Германии, однако министр финансов в нынешнем правительстве, по его словам, по-видимому, хочет, чтобы тех, кто все равно скромно перечисляет большую часть денег государству, учитывали в рамках мер борьбы с инфляцией. Это грозит Германии ростом популизма, предупредил он.

Комментируя политику правительства в рамках борьбы с симптоматикой экономического кризиса, канцлер Германии Олаф Шольц заметил, что не верит в то, что его страна может столкнуться с массовыми протестами на фоне инфляции. Однако, по его словам, зимой и правда придется затянуть пояса потуже.

По гамбургскому счету

Налоговые инициативы выглядят тем циничнее, что сам Шольц вовлечен в громкий скандал, который получил название Cum Ex. Это целая вереница уголовных дел под контролем прокуратуры Кельна. В фокусе расследования находится схема, помогавшая финансистам и банковским акционерам выводить из-под налоговых правил миллиарды евро. Ее фигурантом является бывший депутат бундестага от СДПГ Йоханнес Карс, чье имя придает делу особую пикантность: он на протяжении долгого времени был поверенным Шольца.

Несмотря на то, что под проверку попал целый ряд германских банков, особое внимание приковано к финансовому учреждению M.M.Warburg. Именно его акционеры в 2016-2017 годах, с подачи Карса, провели ряд встреч с Шольцем, на тот момент занимавшего пост мэра Гамбурга. В то время менеджмент банка уже был под следствием, и гамбургские налоговые структуры требовали от M.M.Warburg вернуть по транзакциям, фигурировавшим в Cum Ex, около 47 млн евро. Однако через несколько дней надзорные органы неожиданно сняли свои взыскания.

Теперь Шольца повсюду преследуют вопросы о встречах с представителями M.M.Warburg и о том, какие цели они преследовали. Дополнительным импульсом для скандала в этом месяце стало то, что правоохранители обнаружили в одном из сейфов банка 215 тыс. евро наличными. Владельцем сейфа, к удивлению, оказался сам Карс. У следователей есть основания полагать, что сумма была отложена соратником Шольца на тот случай, если вина M.M.Warburg будет доказана.

Один из видных функционеров правоцентристского Христианско-демократического союза Торстен Фрай потребовал, чтобы действующий канцлер объяснился по поводу денег в сейфе, потому что это касается одного из его ближайших соратников.

На днях, отбиваясь от вопросов журналистов, Шольц сказал, что не беседовал с Карсом по этому поводу и даже не знал о происхождении наличных. Так это или нет, но уже 19 августа германский лидер должен будет дать показания в качестве свидетеля перед следственной комиссией парламента в Гамбурге. Правоохранители, по данным местных изданий, уже получили доступ к электронной переписке Шольца за 2016-2017 годы.

Но даже если канцлеру ФРГ удастся избежать юридических последствий за это дело, способность его правительства предложить в сфере налогообложения что-то заслуживающее доверия, вероятно, будет окончательно подорвана. Слишком много справедливых вопросов уже появилось к его готовности защищать малообеспеченные слои населения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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